Un Cadí massa erràtic sucumbeix davant el poder del Perfumerías Avenida (37-73)

El Perfumerías Avenida en va tenir prou situant una motivada Andrea Vilaró damunt de Yurena Díaz per mostrar la declaració d'intencions del totpoderós equip salmantí només arrencar el matx. El Cadí, massa fràgil en defensa i massa erràtic en atac, va tornar a la realitat de la Lliga Femenina Endesa amb la primera derrota del curs, molt contundent. Des del triple inicial de l'exjugadora urgellenca que va quedar clar que el conjunt que entre Miguel Ángel Ortega portava un parell més de marxes que les de la Seu, que en algun moment van semblar fins i tot tenallades.

Díaz va quedar literalment ofegada i el seu concurs va quedar lluny del que sol ser habitual just un dia en què l'altra base, Laura Peña, va haver de veure el matx des de la banqueta per culpa d'un esquinç de turmell que es va fer en el darrer entrenament de la setmana i que li va impedir jugar. Les salmantines van ser molt superiors en tot moment i en totes les facetes del joc. Les de la Seu amb prou feines aturaven el vendaval castellà veient elles el cèrcol quadrat. Anotar va ser tota una quimera. Només Tinara Moore va mostrar les prestacions habituals. I encara bo que fins als darrers compassos del tercer quart la renda visitant no superava els 20 punts. Però un parcial de 0-13 va condemnar el Cadí a encaixar una engruixida derrota. Just la diferència entre unes i altres.