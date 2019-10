El CE Manresa es fira amb un valuós punt

La Pobla de Mafumet portava 459 minuts sense encaixar un gol. El darrer i únic rebut abans d'enfrontar-se ahir al CE Manresa va ser en la primera jornada de lliga, al camp de l'Horta, i al minut 81 (1-2). Ahir, els manresans, en un partit molt destacat, només van necessitar un minut per perforar la porteria tarragonina; un gol que, juntament amb un segon al minut 55, va servir per sumar un punt davant la Pobla de Mafumet, el líder de la categoria, que havia saldat amb victòria tots els partits que havia disputat en aquest inici de temporada. Els manresans fins i tot haurien pogut guanyar si el llançament d'una falta per part de Luque a les acaballes hagués entrat a porteria enlloc de topar amb el pal.

El partit d'ahir al Nou Estadi va ser vistós per a l'espectador, encara que la calor no va ajudar a un ritme més alt dels jugadors. El CE Manresa va encarar bé l'enfrontament. Corria el minut 1 quan, després d'una recuperació al mig del camp, Joel Méndez va rebre una assistència de Joanet i tot sol dins de l'àrea va creuar la pilota lluny de l'abast del porter Arnau Riera. Els tarragonins (filials del Nàstic) no van tardar a reaccionar i al minut 7 va arribar el gol de l'empat d'Óscar Gómez després d'una bona acció per la dreta. El control del mig del camp el tenia la Pobla de Mafumet amb un bon joc de combinació. Al minut 26, Sergi Montero ho va provar amb una falta directa que va anar alta per ben poc. També va ser molt intencionada la rematada del local Luque, que va anar a fora arran de pal (min 28). A la mitja hora de partit la Pobla Mafumet va marcar a través de Karim, que va convertir en gol una falta directa a la frontal, molt ben executada amb la cama esquerra, sense que Pol Busquets pogués fer-hi res. L'1 a 2 va destarotar força els manresans, però es van refer abans del descans Al minut 39, una bona passada de Walter a dins de l'àrea la va rematar Moha als núvols. Els minuts finals del CE Manresa van ser bons, però van desaprofitar bones ocasions.

A la represa va continuar l'empenta manresana per buscar l'empat. Es van anar succeint les accions de perill a la portera visitant fins que, al minut 55, Fran Orellana va aprofitar una indecisió de la defensa tarragonina per fer el 2 a 2. A partir d'aleshores, la Pobla de Mafumet va intensificar el domini, sobretot en una acció en què el central local Florent (min 66) va estar encertat en allunyar una pilota que entrava a la porteria d'un equip manresà que començava a veure com les forces flaquejaven, Tot i això, el CE Manresa va disposar d'una opció clara per marcar, una falta directa que Luque va enviar al pal (min 88) després d'una bona acció de David Sánchez abans de ser objecte de la infracció dels visitants.