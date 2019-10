Les Comes tanca la Spartan més massiva

La finca bagenca de Les Comes és la capital catalana i estatal de Spartan Race. Qualsevol dubte es va esvair ahir. Quasi dos mil corredors van protagonitzar una matinal centrada en la disputa de les nombroses sèries de curses de la modalitat Super, de 13 km i 25 obstacles.

Fins a 73 consumats espartans van competir a la categoria Elit, 51atletes masculins i 22 fèmines. Van optar per mesurar el seu potencial en el segon escalafó competitiu, els anomenats Age Group, 247 esportistes i, per últim, 1.659 van cercar els seus propis límits en les concorregudes sèries de la categoria Open. Un total de 1.979 corredors que van arrodonir la xifra de 8.000 participants i que van dur 16.000 familiars, acompanyats o curiosos a Les Comes durant el cap de setmana. L'idil·li entre la finca i la franquícia de curses d'obstacles Spartan Race s'accentua després de sis edicions.

Lògicament, la segona jornada de l'esdeveniment va ratificar el prestigi internacional que està adquirint la versió bagenca de les Spartan Race. Per primera vegada, la presència d'esportistes d'arreu es va poder constatar en qualsevol espai de Les Comes. El Bages va aplegar a adeptes a les curses d'obstacles de França, Itàlia, Portugal, el Regne Unit, Holanda, Alemanya, Dinamarca, Noruega, Àustria, la República Txeca, Hongria, Polònia i Rússia.



Csernák i Basilico regnen a la Super

L'aterratge a Les Comes d'alguns dels millors especialistes europeus va propiciar que la competitivitat a les proves de la categoria Elit fos extrema. La corredora hongaresa Enikö Csernák, segona classificada dissabte en l'exigent modalitat Beast (21 km i 30 impediments), va palesar el seu talent i va assolir un meritori triomf en la Spartan Super Elit femenina. Csernák va completar el recorregut en 1 h, 59' i 04''. La catalana Ona Sociats va ser segona amb un registre de 2 h, 03' i 42''. Rere l'esportista de Sant Pere dels Arquells es va classificar una altra catalana, Ainhoa Costas, de Viladecans ( 2 h, 04' i 12''). La guanyadora de la cursa de la modalitat Beast, la russa Olga Tarantinova només va poder ser vuitena. La van precedir dues de les millors cor-redores de l'Estat, Miriam Araujo, sisena, i Laura Salas, setena.

El portuguès Samuel Castela tampoc va poder fer el doblet. El corredor francès Grégory Basilico va requerir 01' i 44'' menys que l'especialista nascut a Oeiras i es va proclamar vencedor de la categoria super en aturar el cronòmetre en 1 h, 27' i 21''. El vallesà Anibal Fidalgo va completar el podi (1 h, 29' i 36''), mentre que el saguntí Alejandro Samper va ser quart (1 h, 31' i 02'').

La jornada dominical va tenir un epíleg solidari. Els responsables de Spartan Race Spain van preparar una sèrie de la modalitat Sprint (5 km i 20 barreres) reservada a 100 esportites amb consciència social, doncs els ingressos derivats del preu de cadascuna de les inscripcions (50 euros) es donarà, íntegrament, a la barcelonina Nexe Fundació, un centre que ofereix a nenes i nens amb greus discapacitats l'atenció i el suport necessari perquè puguin gaudir de tots els drets de la infància.

La iniciativa va ser un èxit i les 100 places disponibles es van exhaurir. El suport a un altre projecte solidari va propiciar que, finalment, els protagonistes de la sèrie fossin 107. Toni Molinos va rebre l'ajut de cinc corredors, entre els quals l'artesenca Elena Rueda, per tal que el seu fill Pol, qui pateix una paràlisi cerebral de més del 90%, completés la seva primera Spartan Race. A més, no podem oblidar que la franquícia organitza a totes les seus estatals, en col·laboració amb la Creu Roja, La Tanda dels Herois, la sèrie reservada a atletes discapacitats i que aquest curs, per segon any consecutiu, ha mantingut la implicació amb el Proyecto Daniel, entitat que ajuda joves d'entre 13 i 25 anys amb càncer.



Dotar d'atractiu l'Spartan Festival

L'últim aspecte ressenyable de l'edició d'enguany de la Spartan Race Barcelona ha estat la notable millora de l'oferta d'oci, merchandising i calçat esportiu específic per a les curses d'obstacles que aplega el Spartan Festival. L'estand de Barcelona Axe Throwing, especialitzat en l'exhibició, tast i iniciació en el llançament de destrals i l'àrea de bubble football, s'han complementat amb la nova oferta de sabatilles per a les curses d'OriocX Outdoor.