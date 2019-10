El Joanenc s'emporta un valuosa victòria contra un lluitador Sallent (1-0)

Joanenc i Sallent es van enfrontar en un duel que es preveia igualat i amb alternatives. No va decepcionar, ambdos conjunts van lluitar fins l'últim minut per sumar els tres punts, però finalment els de Sant Joan van fer bo el gol de Skowron, a l'inici del matx, per endur-se un valuós triomf, 1-0.

El conjunt local va veure com des de bon principi se li posaven les coses de cara, quan arribats el minut 3 de partit Dawid Skowron va aprofitar el rebuig del porter sallentí, per estrenar l'electrònic, 1-0. Era només l'inici, però en un partit que es preveia tan anivellat, la diana podia ser de gran valor. Aquest gol, però, no va fer variar els plans dels groguets, que van seguir atacant, sabent, això si, que comptaven amb el marcador a favor. Per altre banda, el Sallent no es va desanimar, i va generar múltiples ocasions de gol que haguessin pogut anivellar l'electrònic. També van crear ocasions a pilota parada, on el porter local Baquero, va haver d'intervenir amb eficàcia. Just abans del descans, Skowron va estar a punt de foradar, per segon vegada, la porteria visitant, en una jugada on es va quedar sol davant del porter. L'electrònic, però, no es va moure i els protagonistes es van retirar a vestidors amb el vencedor encara per decidir-se, 1-0.

El guió no va variar en el segon temps, ja que el Joanenc va trobar espais al contra atac i va gaudir d'ocasions per poder sentenciar, mentre que el Sallent va tenir opcions d'anivellar el marcador, a través de jugades a pilota parada i amb aproximacions perilloses, però que acaben sense foradar la porteria local. Fins els darrers minuts de duel hi va haver opcions pels visitants, però els jugadors de Sant Joan van saber patir i aguantar els darrers minuts, per endur-se una gran victòria, de molt mèrit, ja que comptaven amb numbroses baixes a les seves files.

La setmana que ve, el Joanenc es veurà les cares amb el Can Trias, posicionat a la part alta de la classificació. Per altre banda, el Sallent rebrà a les Franqueses, un conjunt situat a mitja taula.