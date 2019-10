L'Alpicat juga millor al final a Navàs

El Club Bàsquet Navàs Viscola va encaixar una nova derrota al grup 2 de Copa Catalunya, aquesta vegada a la seva pista enfront l'Alpicat, que es va imposar per un resultat final de 56-67. Aquest fet confirma que als bagencs els està costant adaptar-se a la nova categoria.

Els jugadors dirigits per Isidre Suau van iniciar el duel amb una pressió defensiva forta, que els va permetre elaborar atacs dinàmics i òptims. D'aquesta manera, van obtenir tres punts de marge al final del primer quart (19-16). En el segon, la tònica va ser pràcticament la mateixa i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb set punts de marge per als jugadors bagencs (34-27).

En la segona meitat, els navassencs van notar el desgast de la primera i van tenir moltes dificultats per mantenir-se al davant al final del tercer quart (45-43). Així doncs, es va arribar als deu dar-rers minuts amb el partit totalment obert, que podia caure per qualsevol de les dues bandes. En aquests, els visitants es van fer amb el domini del duel, tot i que els bagencs s'esforçaven molt per seguir dins el matx.

Es va arribar als dos últims minuts amb cinc punts de renda per a l'Alpicat. Llavors, els lleidatans van saber jugar millor les seves cartes i això els va permetre visitar dotze vegades la línia de tir lliure, per només quatre d'uns locals que van acabar caient derrotats per onze punts de diferència. En la propera jornada de competició, el Navàs Viscola visitarà la complicada pista del Galval Motor Ripollet, en un matx que es posarà en marxa el diumenge que ve a partir de les set de la tarda.