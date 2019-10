La Piri B i la Balconada no troben porteria i es reparteixen els punts (0-0)

El duel de barriades de Manresa entre la Pirinaica B i la Balconada va acabar amb taules. Ambdós equips van disputar un partit molt anivellat però sense ocasions clares de gol. Les defenses es van imposar als atacs i el marcador no es va moure. En els darrers vint minuts d'enfrontament, els visitants es van quedar amb un home menys per expulsió, però la Pirinaica B no ho va saber aprofitar per marcar i endur-se els tres punts. Després de quatre jornades, al grup 1 de Quarta Catalana, l'Olvan i el Berga B obren forat respecte dels rivals, seguits de l'Alt Berguedà, després de golejar la Monistrolenca i el Valls de Torroella, respectivament. Al grup 2, el Sant Pau de Manresa no va poder aprofitar les punxades dels seus rivals principals i va empatar a zero gols a casa contra el Pare Ignasi Puig.