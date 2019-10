La verticalitat porta l'Asfe a la victòria (66-56)

El Vaillant Asfe va aconseguir la seva segona victòria de la temporada, després de vèncer a la seva pista un Nou Bàsquet Olesa que havia vençut en els dos primers partits del grup 3 de Primera Catalana (66-56), en un matx entre dues formacions de les nostres comarques.

Els jugadors de Sant Fruitós de Bages van fer una forta sortida defensivament, però els d'Olesa de Montserrat també mostraven agressivitat. D'aquesta manera es va arribar al final del primer quart amb molta igualtat en l'electrònic (16-18). En el segon, els visitants van fer entrar a la pista Josep Alemany, un base elèctric que va fer molt mal al rival i va permetre el seu equip assolir una diferència de cinc punts, que es va veure reduïda a dos a la mitja part de l'enfrontament (26-28).



Reacció local a la represa

Tornant dels vestidors, el conjunt dirigit per Màrius Bonjorn va reaccionar gràcies a la seva verticalitat en atac, que li va permetre treure diverses faltes personals i assolir una diferència de deu punts al final del tercer quart (45-35). En els darrers deu minuts els locals van clavar un parcial de 5-0 i van aconseguir un màxim avantatge de quinze punts. Tot seguit, els visitants van plantejar una defensa zonal i van poder col·lapsar l'atac del seu oponent, però ells tampoc anotaven. D'aquesta manera, l'Asfe va poder mantenir la renda fins el final, ja que els intents olesans a la desesperada no van sorgir cap mena d'efecte. En la propera jornada, el Vaillant Asfe visitarà la complicada pista del Samà de Vilanova i la Geltrú, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte a partir de les sis de la tarda. Per la seva banda, el Nou Bàsquet Olesa rebrà al seu pavelló el Sant Quirze, també dissabte, a les vuit del vespre.