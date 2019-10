El Manresa FS torna a la Copa del Rei, aquest cop com a visitant de l'Hospitalet

El Manresa FS ha de canviar el xip. De la lluita per sortir ben parat d'un inici irregular a la lliga de Segona B, ha de passar a una competició, com és la Copa del Rei, de caixa o faixa. Els manresans, dirigits pel tècnic Manolo Moya, tenen aquest vespre (21 h), al pavelló municipal Sergio Manzano de Bellvitge, la prèvia d'aquesta competició, una eliminatòria que es juga a partit únic, a la pista de l'equip pitjor classificat dels dos contendents a la lliga de la campanya anterior.

El rival dels manresans serà l'Hospitalet Bellsport, un equip, també de Segona B, que precisament és el líder actual després de cinc jornades. El curs passat, els manresans van quedar segons i l'Hospitalet Bellsport va ser sisè, i va entrar a la Copa del Rei en el lloc del CCR Castelldefels, que va renunciar a la Segona B, després de ser-ne el campió (i fins i tot va aconseguir l'ascens a Segona Divisió, en la qual no ha pogut jugar perquè no pot assumir el pressupost).

Per a l'enfrontament d'aquest vespre, el Manresa FS té la baixa del seu màxim exponent ofensiu, Carles Corvo, que es recupera d'una intervenció quirúrgica al genoll. El tècnic Manolo Moya, que complirà el segon partit de sanció, ha comentat que «afrontem el partit amb molta il·lusió. Sabem el potencial que té l'Hospitalet Bellsport, un equip que fa anys que treballa bé i ha fet incorporacions, entre aquestes la de l'entrenador Antonio Mesa».

Moya dona molt valor al triomf de dissabte davant l'Escola Pia al Pujolet: «Ens ha tret molta pressió perquè estàvem descol·locats després d'una derrota estranya en la primera jornada per 7 a 8. L'equip ha evolucionat en els darrers enfrontaments però reconec que m'està sorprenent el nivell que hi ha a la categoria, no només pels equips que ja comptava que estarien al davant sinó precisament per la resta d'equips, que són molt competitius. No tenim el Carles Corvo i els jugadors ho han d'assumir, no podem fer cap altra cosa».