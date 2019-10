Peterhansel avisa Alonso que anar al Dakar amb Coma de copilot és un error

En unes declaracions en un fòrum de motor organitzat pel diari italià La Gazzetta dello Sport, el pilot francès Stephane Peterhansel, set vegades guanyador del Dakar en automòbils i sis en motos, va avisar Fernando Alonso que anar a la prova més exigent del món amb Marc Coma de copilot és un error. El francès considera que el pilot d'Avià és un bon corredor damunt d'una moto «però no és un navegador pur, que és el que necessita ara mateix Fernando Alonso per adaptar-se a una competició tan exigent com el Dakar».

Segons Peterhansel, aquest fet és evident, sobretot després del Ral·li del Marroc, que es va disputar la setmana passada. «Ha tingut fins a 24 punxades, perquè encara no ha descobert com de ràpid pot anar per un terreny pedregós», afirma el francès, que, a més, va fer una comparació amb ell mateix, que no va tenir ni una sola punxada al cotxe durant tot el Ral·li del Marroc, i això que va quedar en cinquena posició.

Curiosament, Peterhansel hi participa actualment amb la seva dona, Andrea Meyer, com a copilot. La parella del francès és campiona del Ral·li Dakar en motos, com l'avianès Marc Coma. «Tothom ens deia que córrer junts destruiria la nostra relació, però en canvi som més forts del que érem abans per separat».

La realitat és que l'actuació al Ral·li del Marroc de Fernando Alonso i Marc Coma és millorable, sobretot per la mala sort que han tingut amb una sèrie important d'obstacles durant gairebé la totalitat de les etapes del raid marroquí. No obstant això, l'objectiu del pilot asturià i del copilot d'Avià en aquesta prova no era guanyar, ja que la inexperiència dels dos ja feia difícil aconseguir aquesta fita, sinó que buscaven practicar de cara al Dakar que es disputarà el proper gener a Aràbia Saudita per primera vegada en la història.

El guanyador del Ral·li del Mar-roc no van ser tampoc els Peterhansel, que tot i fer un molt bon paper van quedar en cinquena posició. Els vencedors van ser companys d'automòbil d'Alonso i Coma: Giniel de Villiers i el copilot d'Òdena Àlex Haro, que van aconseguir la victòria final en la prova del Marroc amb el Toyota Hilux amb el qual també competeixen l'asturià i l'avianès.