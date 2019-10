Roberto Bou, del TBellès, s'imposa al Marroc On Bike

ARXIU PARTICULAR

Roberto Bou del TBellès ARXIU PARTICULAR

El corredor de l'equip TBellès Roberto Bou ha estat el vencedor de la Marroc On Bike by Iguña, una dura prova de cinc etapes per terres marroquines que ha travessat l'Atles i ha arribat a les portes del Sàhara, a Merzouga.

Les primeres etapes tenien molts desnivells i llargs recorreguts, que van fer que els participants haguessin d'esforçar-se al màxim per poder superar les primeres jornades a les zones més muntanyoses i endinsar-se en llocs més deserts en els tres dar-rers dies, amb menys desnivell però més dures pel clima i per traçats amb zones de dunes.

Després de la disputa de les cinc etapes, la victòria final ha estat per a Roberto Bou. Ell es va mostrar molt sòlid en totes les etapes. En representació també del TBellès, José Luis Gómez va finalitzar la prova en una destacada quarta posició.

Quant a equips, el TBellès Cannondale Podium by Iguña es va proclamar vencedor amb la participació de Roberto Bou, José Luis Gómez i Sergi Reixach.