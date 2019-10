El Tour no tindrà final d'etapa al Port del Comte ni inici a la Seu d'Urgell

Molts mitjans de comunicació (també Regio7) es van fer ressò aquest passat cap de setmana de la possibilitat que el Tour de França tingués, el proper any, un final d'etapa a l'estació d'esquí del Port del Comte al Solsonès. Avui, en la presentació oficial de la ronda francesa ha quedat totalment descartada una filtració del traçat que també contemplava un inici d'etapa a la Seu d'Urgell.

En el Palau de Congressos de París s'han donat els detalls del Tour 2020, fent-se públic el recorregut oficial, que no contempla la sortida dels ciclistes del territori francès, com si que han fet en anteriors edicions. Per tant, ha quedat completament desmentit el rumor de l'arribada de la ronda francesa al Port del Comte, i l'arrancada de la mateixa el dia següent des de la capital de l'Alt Urgell. Fins i tot, la filtració apuntava als dies 3 i 4 de juliol pel pas del Tour de França per Catalunya.

El proper any, el Tour de França es correrà del 27 de juny al 20 de juliol. S'avança per tant uns dies la disputa d'aquesta prestigiosa ronda ciclista. El motiu, la celebració dels Jocs Olímpics a Tòquio a partir del dia 24 de juliol.