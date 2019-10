El Baxi busca un dolç retorn a Europa

Twarde Pierniki. Aquest és el nom oficial del Torun, el primer rival del Baxi Manresa en el seu retorn a Europa, 21 anys després del darrer partit. En polonès vol dir «pa de gingebre dur» i fa referència a unes galetes molt apreciades al país eslau. El patrocinador de l'equip és Polski Cukier, que vol dir «sucre polonès». Amb tantes referències a la rebosteria, és lògic pensar que el Baxi buscarà avui una tornada prou dolça a la competició continental, amb una victòria que, a més, l'ajudi a redreçar el camí després de tres derrotes seguides a l'ACB.

La novetat més destacada de cara al partit d'avui serà el retorn de Ryan Toolson. El nord-americà, que es va lesionar el maig a l'esquena, encara no s'ha pogut estrenar a l'ACB per l'embolic de passaports que té el Manresa. El fet que no s'hagi convalidat el d'Azerbaidjan de Jordan Davis provoca que la plantilla tingui tres nord-americans. A la Lliga Endesa no es permet, però sí a la competició que regeix la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA).

De cara al partit, el tècnic del Baxi, Pedro Martínez, va admetre que «ja tenim ganes que comenci la competició. Estem una mica tocats físicament, però amb l'objectiu de passar a la segona fase. Crec que estarem competint per intentar passar, tot i que hi ha equips potents com el Dinamo Sàsser o l'Estrasburg».

Del Torun, va recordar que «és líder de la seva lliga. Un equip amb bona dinàmica, amb tres estatunidencs, un jugador africà de formació americana i dos polonesos amb experiència a la selecció nacional, un dels quals [Aaron Cel] és un pivot complicat de defensar. Esperem guanyar a casa».

Per la seva banda, el capità, Pere Tomàs, va expressar que «tenim molta il·lusió. La gent sap que a Manresa no es juga competició europea des de fa temps. Hi ha ganes de començar i de saber realment què significa» aquest torneig. Respecte de les lesions que han sacsejat l'equip, «en tot moment són dolentes, però a l'inici afecten la formació de l'equip, en el procés de poder-nos conèixer».

En el partit d'avui també es farà un minut de silenci en record de l'experiodista de Ràdio Manresa Joan Antoni Lozano, que va morir dissabte passat.