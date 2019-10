Un gol de Rodrigo al temps afegit classifica Espanya

EFE/EPA/Anders Wiklund/TT SWEDEN OUT

La selecció estatal ja té un bitllet per a l'Eurocopa de l'any 2020

La selecció estatal ja té un bitllet per a l'Eurocopa de l'any 2020 EFE/EPA/Anders Wiklund/TT SWEDEN OUT

La selecció espanyola absoluta va deixar la classificació per a l'últim moment. Després d'un partit en què els de Robert Moreno havien tingut poques ocasions i que Suècia havia aconseguit avançar-se, finalment Rodrigo Moreno va certificar la classificació per al combinat estatal (1-1). Així doncs, Espanya ja està classificada per a la fase de grups de l'Eurocopa que se celebrarà l'any vinent a diferents punts de tot el continent.

De Gea va tornar a ser el porter titular de la selecció estatal i durant la primera part va salvar al seu equip amb aturades de mèrit, però sembla que els seus maldecaps amb Espanya no acaben mai i, després d'unes molèsties que va patir al primer període, a la segona part es va haver de retirar per problemes físics. Els propers partits de la selecció definiran si és finalment primera de grup o no, que serà important de cara al sorteig de la fase final de l'Eurocopa 2020. El proper partit serà a casa contra Malta el 15 de novembre.