El Manresa FS és apallissat i eliminat de la Copa tot i anotar just a l'inici

El Manresa Futbol Sala va caure amb estrèpit tot just començar la Copa del Rei. El conjunt blanc-i-vermell es va avançar en el marcador en la complicada eliminatòria a partit únic a la pista de l'AE Bellsport, però al final va ser escombrat víctima de les seves errades i també pel bon joc dels riberencs, que van tenir el suport de la bona actuació del porter, Jaume, que va efectuar grans intervencions en els moments de més igualtat.

Això que el partit no podia començar millor per als visitants, ja que Asís només va necessitar tres punts per avançar la seva formació en el marcador. Van ser els millors instants dels manresans, que dominaven el partit, però van arribar tres minuts nefastos que ho van canviar tot.

D'aquesta manera, dos contraatacs finalitzats per David Corbo en dos minuts consecutius i un tercer gol de Chechi, aquest amb un potent tret amb l'exterior del peu dret, van provocar que el Bellsport adquirís un bon avantatge en el marcador. Els deixebles de Manuel Moya van tornar a prendre el control, però amb la sensació que ja jugaven a remolc.



Tàctiques desesperades

En els primers minuts de la represa va semblar que un gol del Manresa FS el podria tornar a posar en l'enfrontament, però Jaume va evitar que la pilota entrés i, als set minuts, una acció desgraciada va acabar amb un autogol d'Ambròs. Tres minuts després, David Alba, germà del lateral del Barça de futbol, va anotar el cinquè i el tècnic bagenc va decidir situar el porter-jugador per buscar superioritats a la desesperada. Va ser pitjor el remei que la malaltia, ja que un parell de pèrdues de pilota van derivar en els gols d'Alegre i de David Ruiz, que van situar el 7-1 definitiu. Els darrers minuts ja van ser de patiment i van sobrar per a un equip que ara s'haurà de centrar en la lliga.0