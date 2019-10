El misteri del final d'etapa del Tour de França al Port del Comte queda en no res

Molts mitjans de comunicació (també Regió7) es van fer ressò el cap de setmana passat de la possibilitat que el Tour de França tingués, l'any que ve, un final d'etapa a l'estació d'esquí del Port del Comte al Solsonès. Ahir, en la presentació oficial de la ronda francesa, va quedar totalment descartada una filtració del traçat que també incloïa un inici d'etapa a la Seu d'Urgell.

Al Palau de Congressos de París es van donar els detalls del Tour 2020 i es va fer públic el recorregut oficial, que no inclou la sortida dels ciclistes del territori francès, com sí que han fet en anteriors edicions. Per tant, va quedar completament desmentit el rumor de l'arribada de la ronda francesa al Port del Comte, i l'arrancada l'endemà des de la capital de l'Alt Urgell. Fins i tot, la filtració apuntava als dies 3 i 4 de juliol per al pas del Tour de França per Catalunya.

L'any que ve, el Tour de França es correrà del 27 de juny al 20 de juliol. S'avança, per tant, uns dies la disputa d'aquesta prestigiosa ronda ciclista. El motiu, la celebració dels Jocs Olímpics a Tòquio a partir del dia 24 de juliol.



La muntanya protagonista

Les muntanyes franceses, amb els cinc massissos inclosos –Alps, Pirineus, Vosges, Jura i Massís Central– seran les clares protagonistes del Tour de França 2020, en un recorregut dissenyat per afavorir els ciclistes més agressius i valents quan la carretera pica cap amunt.

Després del Grand Départ a Niça amb una etapa propícia per a una arribada massiva, la segona etapa ja serà peculiar, amb tres ports de muntanya de certa entitat -Colmiane, Turini i Èze- abans de tornar de nou a Niça amb un nou portador del mallot groc.

Una de les novetats serà l'absència d'una contrarellotge individual purament plana. L'única contrarellotge, més aviat una cronoescalada, apareix com un dels grans atractius. De 36 km i amb inici a Lure, el final serà a La Planche des Belles Filles, un port de 5,9 km al 8,5 de pendent mitjana i rampes del 20%. Abans d'aquesta penúltima etapa clau, els aspirants a la general hauran de batallar en uns Pirineus que el Tour visita de nou, amb pas per ports com port de Balès (11,7 km al 7,7%) o coll de Peyresourde (9, 7 km a l'7,8%) en la primera etapa i el coll de La Hourcère (11,1 km al 8,8%) o coll de Marie Blanque (7,7 km al 8,6%) en l'etapa amb final en Laruns.

Dos dies abans de l'arribada als Pirineus farà acte de presència, en la sisena etapa amb inici a Le Teil, un final bonic al Mont Aigoual precedit per la dura i llarga pujada al coll de la Lusette, d'11,7 km al 7,3% i trams durs de més del 10% de pendent. També hi haurà murs, com l'arribada de quarta categoria a Orcières-Merlette amb 7,1 quilòmetres de pujada final amb el 6,7 % de pendent mitjà o el final inèdit a Puy Mary (5,4 km al 8,1%) de l'etapa 13.



Nou etapes planes

I és que aquest Tour no donarà tot just descans als líders del gran grup, amb només nou etapes planes, tres de mitja muntanya, vuit de muntanya amb quatre finals en pujada a Orcières, Merlette, Puy Mary, Grand Colombier i Méribel. Dels Alps destaca el pas per Montée de la Selle de Fromentel, el coll de la Biche i al final en l'històric Grand Colombier (17,4 km al 7,1% de pendent mitjana) de l'etapa 15. També destaca una etapa 17 molt dura que podria ser considerada l'etapa reina, amb inici a Grenoble i arribada a Méribel, al coll de la Loze de 21,5 km al 7,8% de mitjana i pas previ pel coll de la Madeleine (17,1 km al 8,4%).

El director del Tour de França, Christian Prudhomme, va celebrar que aquest 2019 hagi tornat al Tour un ciclisme «ofensiu» i jove, i com a prova d'això ha situat l'últim guanyador, el colombià Egan Bernal, present a la gala que obre el teló del Tour 2020 al Palau de Congressos de la capital francesa. «El Tour són emocions, com les que vivim al juliol. Una nova generació vol assolir el poder i ho va aconseguir Egan Bernal, un guanyador molt jove. Torna un ciclisme ofensiu, que ataca, audaç i valent, i demano un aplaudiment per als herois»», va destacar Prudhomme.