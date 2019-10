Peterhansel veu ara Coma amb capacitat per ser «un gran copilot»

El pilot francès Stéphane Peterhansel ha enviat una nota als mitjans en què matisa unes declaracions fetes al diari La Gazzetta dello Sport, en què qüestionava la capacitat de Marc Coma per fer de copilot de Fernando Alonso en el proper Dakar. Segons Peterhansel, «guanyar cinc Dakar en motos requereix una excel·lent capacitat de navegació. L'opinió que vaig expressar sobre la primera experiència de Marc Coma com a copilot al ral·li de Marroc només pretenia destacar que el salt a la categoria de cotxes requereix una adaptació a nous paràmetres, per a la qual cosa és fonamental adquirir una certa experiència».

Tot i que ha recordat que, quan ell va passar de les dues a les quatre rodes va triar un copilot amb experiència en cotxes i no en motos, el gal ha assegurat que «això no significa que no estigui segur que el Marc té totes les qualitats necessàries per convertir-se en un copilot capaç de guanyar el Dakar», un cop hagi adquirit aquesta experiència prèvia.