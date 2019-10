El canell de Toolson torna ben fi

Va ser un partit molt oblidable, en el qual el Baxi mai no va acabar de tenir una regularitat. L'exemple de la inestabilitat va ser un Jordan Davis al qual tampoc no van sortir ahir bé les coses. Però ens quedaran els dos últims minuts, els que van tenir de protagonista al retornat Toolson. Tot i els cinc mesos sense jugar, va deixar clar que té el canell i l'instint assassí intactes: 10 punts seguits al final van decantar el primer triomf a Europa després de 20 anys.

En els instants previs al partit es van poder escoltar crits amb el lema «Llibertat presos polítics» i també es van desplegar pancartes. El record al periodista Joan Antoni Lozano, Xano, mort dissabte a la capital del Bages, era acollit amb aplaudiments abans del minut de silenci. La zona de premsa del Nou Congost portarà el seu nom com a homenatge.

Amb una pilota per als partits de la Champions que és curiosa i que no sembla botar gaire bé, el partit es va encetar amb Jordan Davis com l'amo de les operacions del Baxi. Els polonesos fan un bàsquet amb unes possessions molt llargues i durant els primers atacs van abusar molt de tirs exteriors. En tot cas, el Manresa no estava gens encertat en atac, ni en els tirs de dos ni de tres punts. El Torun va agafar 7 punts d'avantatge davant un Baxi en el qual Davis ho estava provant com a director de joc, el problema és que ni tenia les idees clares per buscar els companys ni, quan provava de dedidir en accions personals, estava afinat. Després del temps mort de Pedro Martínez qui va sortir a la pista va ser Kravish per intentar buscar producció ofensiva. Set punts seguits convertits per Pere Tomàs despertaven l'equip del Congost. Amb empat, Dani Pérez va entrar per Davis i un aplaudit Ryan Toolson suplia Dulkys. La inclusió com a base de Pérez es va notar ben aviat i el triple de Toolson va tancar un parcial de 12-0.

Els manresasns guanyaven per tres punts en començar el segon quart. El Baxi s'agafava a l'activitat brutal de Vaulet per seguir amb uns curts avantatges.

Veurem si tota la Champions té el mateix to, però ahir es va apreciar un ritme de joc més lent que en partits de l'ACB i això beneficiava sobretot els visitants, que evitaven que el Baxi pogués córrer i obrir parcials clars. Toolson era dels que veien la cistella amb més claretat. Però el Torun es va tornar a posar 6 punts per sobre després d'un triple d'Aaron Cel, amb el 25-31. Una primera part local molt discreta es va cloure perdent per un punt (32-33).

La mà de Toolson

Pedro Martínez va posar Dani Pérez al cinc de la represa i també Jordan Sakho, que va marxar aviat, quan va cometre la quarta falta. Entre Dulkys i Vaulet van posar el Baxi davant.

El Torun respirava liderat pel seu pivot Damian Kulig i Chris Wright va col·locar el 50-52 a tretze minuts del final. El Baxi se la jugava ara amb Davis i Toolson junts a la pista però no es reaccionava. Es perdia per 5 punts quan Davis fallava el seu setè llançament de la nit i el Congost es començava a desesperar. Sort d'un 2+1 de Tomàs i els primers punts de Davis, de tir lliures, que deixaven un 57-59 a la fi del tercer quart.

Una despistada en defensa duia Davis a la banqueta (amb renyada de Pedro Martínez inclosa) i el Baxi tornava a quedar en mans de Dani Pérez i un Toolson que va anotar el triple del 69-68, a cinc minuts del final. Però el Manresa no sabia com trencar el partit i quan faltaven dos minuts perdia per 73-75. Amb Pere Tomàs i Toolson fins, el Manresa va mantenir el pols i s'avançava amb el 77-75 a un minut per acabar. I tot ho va decidir Toolson, amb un parell de cistelles i 4 tirs lliures (85-81) deixant en no res la cistella de Hornsby. I el Congost ho va celebrar, en un dia especial, tot cantant els Segadors.