L'estrella reapareguda resol el gran embús de tres quarts

Tres quarts per patir i un per gaudir de la tornada del gran Toolson. El Baxi es va estrenar a Europa amb victòria, tot i que va haver de dependre de la qualitat del tirador d'Arizona per imposar-se a un rocós Torun.



Poc encert, tot i remuntar

Pedro Martínez va apostar per introduir des de l'inici els dos pivots en principi suplents, Eulis Báez i Jordan Sakho, al costat de Davis, com a base. Els primers minuts van ser plens d'imprecisions per al Baxi, amb un únic bàsquet del lituà en els tres primers minuts i mig. A l'altra banda, el pivot Kulig era incontrolable (2-9), tot i que l'encert de Pere Tomàs va igualar el duel.

Les múltiples errades de Jordan Davis el van enviar a la banqueta. Va entrar Dani Pérez i també Ryan Toolson, que debutava després de cinc mesos de baixa. El duel tenia poca qualitat ofensiva, però el base de l'Hospitalet posava el seu equip per primer cop a davant (11-9). La sequera polonesa, amb més de cinc minuts i mig sense anotar, no va ser prou aprofitada pel Baxi que només guanyava de tres en el primer descans (14-11)



El millor, perdre per un sol punt

Semblava que el Baxi prenia velocitat amb dues accions seguides de Vaulet (19-13), i després amb un triple de Báez (23-17), però res més lluny de la realitat. Llavors el parcial va ser a favor dels polonesos, que aprofitaven les múltiples pèrdues del rival per remuntar de la mà de Cel, Hornsby, Kulig i Weaver (25-26). Davis, obcecat, tornava a la banqueta i el llum vermell es va encendre amb un triple de Cel (25-31). Per sort, entre Pere Tomàs i un triple de Dani Pérez van provocar que s'arribés al descans amb un sol punt de dèficit (32-33), i hauria pogut ser millor si Jou no hagués comès falta en atac.



Encara hi ha esperança

En els primers minuts del tercer quart va seguir la tendència, tot i que l'encert en atac va millorar, sobretot amb un triple de Dulkys, que va situar l'empat a 39 i després amb un bàsquet de Vaulet (41-39). Semblava que amb poc que el Baxi s'escapés en atac, el forat s'obriria, però un altre parcial contrari va provocar que els polonesos adquirissin set punts (52-59). Per sort, Pere Tomàs, el millor del seu equip, trobava un 2+1 (55-59). A més, Davis s'estrenava amb dos tirs lliures que obrien l'esperança per al darrer quart (57-59).



Toolson ho soluciona gairebé sol

L'inici del darrer quart va ser una corrua de canvis en el lideratge. Al triple de Toolson (62-61) va respondre Wright amb dues anotacions que tornaven a disparar el seu equip (64-68).El Torun igualava de nou el partit i, a sobre, l'inefable Kulig avançava els polonesos (71-73). Per sort, Kravish trobava la distància amb un tir de dos (73-73, a 2.30), però Hornsby feia el mateix abans d'entrar en els dos darrers minuts (73-75). Era el moment de la veterania i el millor fins llavors del seu equip, Pere Tomàs, reempatava amb un ganxo (75-75, a 1.58). Els darrers minuts van ser els de Toolson. Primer, amb dos tirs des de mitjana distància, i després assumint la responsabilitat de rebre faltes que el portessin a la línia de tirs lliures. Els quatre punts de coixí del 81-77 van ser ben gestionats fins al final, tot i que l'estrella visitant, Hornsby, s'havia despertat.