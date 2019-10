El Comitè de Competició fa oficial l'ajornament del Barça-Madrid del 26 d'octubre

El Comité de Competició ha fet oficial l'ajornament del Clàssic entre el Barça i el Madrid que s'havia de disputar al Camp Nou el proper dissabte dia 26 d'octubre. El comitè raona que es prèn la mesura per la situació excepcional que es viu a Catalunya i insta als dos clubs a posar-se d'acord per fixar una nova data. Tenen temps fins el proper dilluns a les deu del matí.

En el cas que no arribin a un acord els dos clubs, serà el mateix comitè el que decideixi la data definitiva. En el comunitat del Comitè de Competició es desestima oficialment les peticions de La Liga de canviar l'ordre del calendari, és a dir de jugar primer al Bernabéu i fer-ho en la segona volta al Camp Nou. A més a més, revela les intencions dels dos clubs. En el cas del Madrid hi ha la preferència de jugar el dimecres 18 de desembre mentre que el Barça es mostrava partidari de mantenir la data inicial del 26 d'octubre.