Manuel Moya deixa de ser l'entrenador del Manresa FS

El Manresa FS ha comunicat aquest divendres al vespre que Manuel Moya ja no és l'entrenador del seu primer equip. Segons el concís comunicat fer públic ahir per l'entitat blanc-i-vermella a través de Twitter, les dues bandes han arribat a un acord per rescindir el contracte del tècnic.

La decisió té lloc el dia abans que l'equip jugui aquest dissabte, en partit de lliga, a la pista del Mataró. Sembla que l'eliminació contundent per 7-1 a la pista del Bellsport de dimarts va ser el punt de no retorn per explicar aquesta decisió, que s'ha pres tres dies després del partit. El club no ha comunicat encara qui substituirà Moya en el partit de Mataró, com en el futur immediat.