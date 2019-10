Igualada-Manresa, el derbi desnivellat

Toca derbi intercomarcal, avui a Igualada. L'equip de l'Anoia rep el CE Manresa en un partit que és important per a ambdós conjunts per definir les seves posicions en el grup cinquè de Tercera. I per al CF Igualada el partit, que es posa en marxa a partir de les 18 hores a les Comes, és molt més dramàtic. L'equip blau és cuer amb tan sols 3 punts després de 8 jornades. En canvi, el Manresa és cinquè amb 13 punts, i si suma la victòria avui farà un gran pas per acostar-se a les posicions capdavanteres de la categoria. El CE Manresa no guanya a fora des de la primera jornada quan va vèncer per 0-2 al camp de la UE Figueres.

Andreu Peralta, tècnic surienc del CE Manresa, podrà disposar de tots els seus homes per al matx d'aquesta tarda. L'entrenador diu que «ens espera un partit difícil. Crec que es tracta d'un rival que es mereixeria tenir més punts dels que té actualment, ja que es tracta d'un conjunt que és capaç de fer-te tirar enrere i de crear-te perill. És un equip que té molt bons jugadors, descarats. Arriben davant amb molta gent i amb possessió et fan mal».

Peralta referma que l'Igualada té molt més futbol que el que es pot pensar per la classificació que ara mateix disposa: «No han estat de sort, el seu lloc és injust pels seus mèrits. A més, cal afegir-hi el fet que es tracta d'un derbi i això els donarà un plus d'activitat i de motivació. Hem d'anar-hi amb il·lusió a buscar els 3 punts, i amb respecte, com amb tots els rivals». Els tres partits que ha jugat fins ara l'Igualada a casa els ha cedit amb aquests resultats: 0-4 al davant de l'Horta, 0-1 amb el Vilafranca i un 0-3 amb el Peralada. Encara no ha marcat cap gol.



Una història amb 25 duels

Aquest serà el partit número 26 de l'Igualada i el Manresa en terreny anoienc, sumant enfrontaments a l'antic camp del Xipreret i els de l'actual a les Comes.

El primer partit va ser l'any 1943 en la Primera Nacional Catalana i amb triomf igualadí amb un clar 3-0. En 17 ocasions els equips es van trobar a Tercera Divisió, com serà el cas d'avui, 5 a la Primera Catalana i 3 a Preferent. Pel que fa al balanç, és favorable al conjunt de la capital de l'Anoia, amb fins 13 victòries, amb 6 empats i 6 triomfs manresans. El matx que va tenir més gols va ser precisament el de la temporada passada, en partit a Primera Catalana, que va acabar amb un empat a 3 gols.