L'Igualada es destapa i derrota el Manresa a la represa (3-0)

L'Igualada ha donat la sorpresa i, per primera vegada aquesta temporada, ha puntuat damunt del camp. Els tres punts que tenia van ser obtinguts contra el Reus, que no es va presentar. I ho ha fet derrotant per 3-0 un Manresa que ha passat, en una setmana, de ser el primer equip que puntua contra el líder, la Pobla de Mafumet, a ser el primer que no suma tres punts contra els anoiencs.

El partit ha estat caracteritzat per l'equilibri de forces i de capacitats entre tots dos equips. A la primera meitat hi ha hagut cinc fases diferenciades de domini d'un o l'altre. En els deu primers minuts l'Igualada ha tingut un parell d'aproximacions de Martí Just que haurien pogut ser perillosos. El Manresa hauria pogut marcar en dues ocasions, primer amb una rematada al travesser de Walter Fernández (minut 38) i després amb una rematada de cap de Fran Orellana (minut 40) al pal, després d'una centrada de Moha.

El Manresa no ho ha aprofitat i a la represa, els bagencs ha tornat a cedir la iniciativa a l'Igualada i els locals, als quals costava crear joc ofensiu, han aprofitat una setmana defensiva en un córner executat per Joel Solà perquè Martí Just rematés a gol a boca de canó al minut 52.

Tot i els canvis d'Andreu Peralta, fent entrar Biel Rodríguez i Dani Ruiz, el Manresa només ha pogut oferir accions de perill amb centrades laterals. L'Igualada ha aprofitat un gran contracop iniciat per Bernat Sansano i conduït per Marc Gulías per tal que Franco sentenciés el partit al minut 77. El central David Grifell, amb un xut des de la frontal de l'àrea, al minut 83, ha arrodonit un marcador massa engruixit pels mèrits de tots dos conjunts però que denota que l'Igualada no és inferior a la majoria d'equips de Tercera, tot i els resultats encaixats, i que el Manresa no ha confiat en les seves pròpies aptituds per consolidar-se al capdavant de la categoria.