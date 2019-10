El Baxi vol deixar de tenir un triomf aïllat

La victòria de dimecres passat a Europa hauria de donar força al Baxi per encarar avui el retorn a la lliga. Serà el primer cop que els bagencs entren en aquesta dinàmica de dos partits per setmana de dues competicions diferents i caldrà veure com ho encaixen, sobretot tenint en compte que guanyar a l'ACB comença a ser necessari per no veure l'equip de Pedro Martínez instal·lat al vagó de cua del torneig. El rival serà de tot, menys fàcil. El talentós Iberostar Tenerife de Txus Vidorreta, que ha canviat gairebé tota la plantilla respecte a la temporada passada i que es presenta amb un visitant il·lustre, un Iffe Lundberg que hauria de ser ben rebut i aplaudit al Congost pels dos anys d'extraordinari rendiment que va donar al club.

Pel que fa al Baxi, també presentarà novetats interessants. La més cridanera serà l'entrada de Ryan Toolson i la caiguda de la convocatòria de Jordan Davis. Tots dos van conviure en el partit europeu, i ho podran tornar a fer dimecres davant del Lietkabelis, però no a la lliga, ja que el passaport d'Azerbaidjan del jove talent de Las Vegas no ha estat convalidat. D'aquesta manera, i veient que Toolson va resoldre el partit contra el Torun, Pedro Martínez aposta sobre segur per a ell i per a un força fiable David Kravish com a parella d'extracomunitaris.

L'altra novetat pot arribar a la posició de quatre. El serbi Luka Mitrovic va ser anunciat oficialment pel club, dijous, i avui podria debutar, tot i que en la prèvia Pedro Martínez ja va dir que «el seu problema és que arriba sense ritme. Ha estat unes setmanes sense entrenar-se, després d'haver fet la pretemporada amb el València, però esperem que ens pugui ajudar per allò que necessitem».



En dues posicions

Mitrovic és un quatre, però el contracte temporal que se li ha fet és per substituir Sima, un cinc. A l'equip es veu el balcànic com un jugador interior capaç de jugar com a pivot pur, tot i que es pot adaptar a les dues vessants, i encara més veient que els dos quatres de la plantilla, Eulis Báez i Wil-liam Magarity, han tingut un rendiment entre fluix i irregular.

Amb la baixa de Ferrari, la convocatòria es tanca amb el júnior Marc Peñarroya, fill de l'actual tècnic del San Pablo Burgos, que entrarà ja que Ferrari segueix de baixa i David Òrrit actua amb el Barberà, el vinculat. Del rival, el Tenerife, Pedro Martínez va argumentar que «té jugadors amb moltíssima experiència a la lliga, començant per Huertas, que és un jugador fantàstic. Disposen de jugadors amb un bon tir de tres, com Yusta, Salin i Dani Díez, i a dins, amb un home que marca diferències, com Shermadini, però intentarem fer les coses bé per assolir un resultat necessari».