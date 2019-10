Un Cadí nul en atac i tou en defensa cau amb estrèpit a Gernika

Després del bon paper en el debut a l'Eurocup, el Cadí va encadenar una segona derrota decebedora a la Lliga Femenina Endesa. De poc va anar que les urgellenques acaben per segona jornada consecutiva anotant menys de 40 punts. Només cinc punts seguits al final d'una desdibuixada Yurena Díaz va salvar el trist honor de la quarantena en un matx dominat de principi a final pel Lointek Gernika. Les urgellenques es van mostrar molt erràtiques en atac i sense grapa en defensa.

Després d'uns primers intercanvis de bàsquets, les biscaïnes van assumir el comandament del partit gràcies a Nikolina Milic i Julie Wojta. La sèrbia i l'americana van ser un malson per a les de la Seu gairebé durant tot el partit. Però pitjor encara van ser els seus múltiples errors, sobretot ofensius. Van ser contínues les pèrdues de pilota en accions no forçades i qui més qui menys va fallar bàsquets fàcils sota les cistelles.

Per acabar-ho d'adobar no va ser fins al final del partit que el Cadí va anotar el seu únic triple en el partit, just quan un bàsquet de l'exurgellenca Nogaye Lo havia permès al Gernika doblar el seu rival (66-38). El Lointek, com la setmana anterior el Perfumerías Avenida, va saber ofegar les urgellenques a partir d'una molt bona defensa sobre Yurena Díaz, clarament el termòmetre d'un Cadí que no va trobar ahir a Maloste cap recurs per poder plantar cara a les basques.