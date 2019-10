El Manresa FS minimitza al tram final la derrota a Mataró contra el segon

El Manresa FS va patir una nova desfeta en la seva complicada sortida a la pista del fort Mataró. El conjunt manresà que va destituir l'entrenador Manuel Moya com a conseqüència de l'eliminació de la Copa del Rei, va presentar-se a l'enfrontament en condicions especials. El fins ara segon entrenador David Ruiz i el director esportiu Àngel Català van dirigir els jugadors manresans. El partit va començar molt malament per als bagencs. Tres errades defensives van provocar els primers tres gols del mataronins en els primers cinc minuts de joc. Els visitants van seguir lluitant i de mica en mica van capgirar la dinàmica negativa. Eric Castillo va reduir distàncies a sis minuts del descans, però de nou els locals van ampliar distàncies amb dos gols. El gol local abans del descans va venir amb superioritat després d'una rigorosa expulsió del porter manresà Adil per unes discutides mans fora de l'àrea.

A la represa, la dinàmica va canviar i els jugadors manresans van mostrar una altra cara. Tot i un marcador advers de 6-1, quan faltaven deu minuts pel final, el Manresa FS va sortir amb el sistema de porter jugador. Els jugadors manresans van aprofitar la situació per reduir distàncies i posar els nervis als locals amb tres gols seguits, 6-4. En el tram final, el Mataró va sentenciar amb el definitiu 7-4 amb un gol a porteria buida.