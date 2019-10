Sheila Avilés obté les Sèries Mundials de Skyrunning

La igualadina Sheila Avilés (Adidas Terrex) es va proclamar guanyadora de les Miga Run Skyrunning World Series, que estan compostes per quinze proves i un Sky masters final, destinat només als millors de la temporada.

La cita definitiva es va celebrar a la localitat italiana de Limone sul Garda, amb un recorregut de 27 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell positiu. Avilés, que arribava com a líder a la prova, es va classificar en segona posició, amb un temps de 3:38:47, només superada per la romanesa Denisa Dragomir (3:36:30), i va sumar els punts necessaris per proclamar-se campiona en la general, amb un total de 780. Per la seva banda, la txeca Marcela Vasinova (Dynafit) va completar el podi (3:51:07). La holandesa resident a Catalunya Ragna Debats, que era segona a 60 punts de l'anoienca, només va poder ser cinquena (3:52:20) i va finalitzar amb 655. La italiana Elisa Desco, que ahir va ser sisena (3:57:22), va tancar el podi.

D'aquesta manera, Avilés afegeix un nou èxit en una temporada en què s'ha penjat la medalla de bronze en el Mundial de trail running, disputat a Miranda do Corvo (Portugal) sota els auspicis de la Federació Internacional d'Atletisme, així com la plata en la prova femenina per equips de la mateixa competició.



Ruy Ueda, el campió masculí

En categoria masculina, l'atleta de Banyoles Oriol Cardona (Dynafit) va ser segon a la prova italiana (3:03:05), només per darrere del japonès Ruy Ueda (Columbia, 3:02:54), que el va superar en l'esprint final i es va endur el títol de les sèries mundials amb 740 punts, per 700 del català. El suís Christian Mathys (3:08:12) va completar el podi, mentre que els catalans Jan Margarit (Salomon) i Marc Pinsach (Dynafit) van finalitzar en cinquena (3:11:05) i vuitena posició (3:14:07).