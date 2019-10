La 41 Cursa Popular d'Igualada reuneix més de dos mil participants

Un any més Igualada va fer ahir la seva Cursa Popular, que aquest 2019 celebrava la seva edició 41a. A més, coincidia amb un any ben especial ja que la capital de l'Anoia està gaudint de la seva nominació com a Ciutat Europea de l'Esport, al costat d'altres poblacions per tota la geografia del continent. Entre altres esdeveniments, la ciutat ha rebut el final d'una de les etapes de la Vuelta a Espanya, les finals catalanes d'handbol i també s'hi va fer la presentació de l'OK Lliga i els partits de la Supercopa que van obrir la temporada d'hoquei patins. A més, Igualada és una de les finalistes a un dels premis que organitza la Comissió Europea, gràcies al seu programa «Futbol i Valors» que es desenvolupa des de fa uns quants anys.

La Cursa Popular d'ahir va ser de nou ben reeixida pel que fa a la seva participació, amb més de dos mil inscrits de totes les edats. Es va donar la sortida des d'un lloc ben adient com el Parc Central, on ja es va veure el caire familiar que és una de les grans característques de la Cursa Popular en aquestes darreres dècades.

Hi havia dures proves a elegir per part dels participants. La A, que era recomanada per als atletes més joves i per a famílies, tenia una llargada de 1.600 metres i no era en absolut competitiva, ja que no s'estableixen classificacions. I en canví sí que hi havia premis i un ordre d'arribada a la cursa gran de 5.000 metres, amb la presència de corredors dels clubs locals que es van disputar la victòria.

Al migdia hi va haver l'actuació de zumba, que va anar a càrrec de l'Iris Bertran, i a partir de la una es van fer els lliuraments de premis al mateix Parc Central, i també van incloure les donacions a les entitats solidàries Fundación Vicente Ferrer i Mans Unides.



Els guanyadors

Els dos vencedors en la cursa dels 5 quilòmetres van ser esportistes de clubs locals. Pel que fa al grup masculí, l'atleta que va ser campió a la prova era Riduan Boulbayem, del Club Atlètic Igualada. I dins del grup femení, triomf per a una representant del Triatló Igualada, que en aquest cas era Francina González. La 41 Cursa Popular va tenir un cop més organització compartida de l'Ajuntament i del Consell Esportiu de l'Anoia.