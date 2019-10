Un Asfe que millora la seva defensa assoleix el primer triomf a la lliga (62-48)

L'Asfe va aconseguir la primera victòria de la temporada, contra el Martinenc, per 62 a 48. Les ànsies locals, després d'encadenar tres derrotes seguides, no van jugar una mala passada a l'equip local, conscient que era un matx clau per canviar la dinàmica de resultats. El partit va començar igualat. L'objectiu de les santfruitosenques era no concedir més de 12 punts per parcial. I així es va complir en el primer, quan, a més, dos triples van decantar el quart per a les locals (18-11). Al segon quart, però, van aparèixer els dubtes defensius dels partits anteriors i les de Sant Fruitós es van desviar lleugerament de l'objectiu en concedir 19 punts en contra.

A la represa, l'Asfe va recuperar la intensitat defensiva, fruit de la millora de mecanismes adquirits amb el pas de les setmanes. En clau ofensiva, l'equip seguia denotant una falta d'atreviment en el tir exterior. Si bé va millorar sensiblement amb 13 intents, encara estava lluny dels números dels últims rivals. A l'últim quart, al qual s'arribava 47 a 43 a favor de l'Asfe, es va acabar la igualtat. El Martinenc, al límit, va voler capgirar el marcador massa ràpid i l'Asfe va treure profit de les faltes personals amb tirs lliures per erigir-se vencedor amb un parcial de 15-5.