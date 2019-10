Fernando Alonso. «Si vaig al Dakar, Marc Coma serà el meu copilot»

Aquest dilluns Fernando Alonso ha presentat a Madrid una nova col·lecció de la seva marca de roba, Kinoa. Se li ha preguntat per diverses qüestions d'actualitat com el seu possible retorn a la Fórmula-1 i, sobretot, per la seva participació en el proper Ral·li Dakar. Es preveu que aquest dijous, a Port Aventura, Toyota faci oficial la presència de l'excampió del món de Fórmula-1 al Dakar. Si això es confirma, Alonso ha deixat ben clar qui serà el seu copilot: "Si vaig al Dakar al meu costat tindré Marc Coma. He après moltíssim amb ell, de la seva experiència a les dunes. Ha estat molt important tenir-lo al meu costat perquè m'ha aportat moltíssim". Junts van fer un test a Sud-àfrica i van participar en el recent Ral·li del Marroc.

En unes declaracions que després va matisar, el tretze vegades guanyador del Dakar, Stephane Peterhansel, va afirmar que confiar en Coma com a copilot era un greu error per part d'Alonso ja que, admetent que l'avianès havia estat un gran motociclista, "no era un navegant pur, que és el que es necessita per una competició tant exigent com el Dakar". Marc Coma va ser 5 vegades vencedor del Dakar en la categoria de motos, en un període del 2005 al 2015. Després va ser director de cursa fins el febrer de 2018. Actualment, des del gener del 2019, és el general manager de KTM a Espanya. La seva participació al Dakar, ara com a copilot d'Alonso, seria en l'equip Toyota Gazoo Racing i en un nou escenari ja que el Ral·li Dakar es disputarà, el gener del 2020, a l'Aràbia Saudita.