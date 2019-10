El Gironella fa la feina a temps i suma una nova victòria contra La Torreta (2-1)

El Gironella va sumar la segona victòria de la temporada després d'imposar-se per 2 gols a 1 a La Torreta, l'últim classificat de la competició. L'equip local era conscient de la importància del duel, i va sortir al terreny de joc amb una intensitat molt superior a la del seu rival. Els grocs dominaven la possessió de la pilota, controlaven el ritme del partit i no necessitaven fer gaires passades per plantar-se a prop de la porteria del conjunt visitant. Una bona combinació entre els homes d'atac del Gironella va concloure amb una passada a l'espai que deixava a Santmartí sol davant del porter, que definiria sense cap mena de complicació per anotar el primer gol del partit. En tan sols quinze minuts els gironellencs ja havien aconseguit desfer l'empat inicial i prendre avantatge en el marcador. El gol inicial va donar un extra d'energia als berguedans, que volien aprofitar el bon moment que travessaven per sentenciar el partit. Tres minuts després, en una jugada semblant a la que va suposar l'1 a 0, Zafra va rebre una bona passada a l'esquena de la defensa per batre al porter rival i fer el segon en el compte del Gironella.

Just abans d'arribar al descans els locals van tindre l'oportunitat de sentenciar el partit, mitjançant un penal que no van saber aprofitar. En la següent jugada La Torreta va aprofitar la desorganització dels jugadors locals per fer el 2 a 1, en l'única aproximació perillosa a la porteria de Cabana.

La segona meitat va ser força diferent. Es va veure a un Gironella més autodidacta, on els seus jugadors buscaven la jugada individual abans de la combinació col·lectiva. Tot i això, els locals van gaudir d'alguna oportunitat que els hagués permès acabar amb les esperances dels seus rivals. La Torreta buscava a la desesperada el gol de l'empat, mitjançant un joc molt directe però que gairebé no generava cap classe de perill. Tot i concloure amb un marcador ajustat, la superioritat dels jugadors del Gironella va fer que aconseguissin una nova victòria sense patir més del compte.