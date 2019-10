El Joanenc en té prou amb un gol de Djitte de córner per vèncer a Can Trias (0-1)

El Joanenc va disputar un partit molt seriós a Can Trias i va ser capaç d'endur-se els tres punts, gràcies a un solitari gol de Djitte a la sortida d'un córner a la segona metiat. Els jugadors entrenats per Marc Viladrich, mentalitzats de la complexitat de l'enfrontament, van desplegar un joc molt solidari i, amb una defensa efectiva, van disputar un dels millors partits del curs. La primera ocasió clara del partit va ser per al visitant Dawid Skowron, que va enviar la pilota al pal en els primers compassos de joc. L'equip de casa, tancat al seu camp, intentava sortir al contra-atac per fer mal al conjunt bagenc. Els jugadors groguets van alternar a la perfecció fases del partit amb la possessió de la pilota i sense ella. Es va arribar al descans amb el marcador inicial d'empat sense gols. A la represa, la tònica va continuar igual. Els locals aprofitaven qualsevol oportunitat al contra-atac per intentar desfer la balança davant d'un Joanenc ben plantat damunt del terreny de joc.

No va ser fins al minut 66 que es va veure el primer gol del matí. Djitte va aprofitar una pilota penjada al segon pal a la sortida d'un córner per batre el porter local i donar avantatge als jugadors de Marc Viladrich. A partir del gol, els locals van avançar línies per intentar empatar, però van topar en tot moment davant d'una sòlida i forta defensa local. Els jugadors bagencs van aguantar les envestides del Can Trias per acabar sumant la victòria.

Amb aquest tres punts, el Joanenc es col·loca tercer a la classificació, al darrere del líder Ripollet i del segon classificat Can Trias. En la propera jornada, els jugadors de Marc Viladrich rebran la visita a casa del líder de la lliga, el Ripollet.