No es pot dir blat si no és al sac i ben lligat

Ocasió de gol a l'àrea de l'Igualada que no va fructificar per a un Manresa sense sort a la primera part manuel hidalgo

El tècnic del Manresa, Andreu Peralta, havia recalcat que el seu equip aniria a Igualada amb tot el respecte per a un rival que encara no havia sumat camp punt al ter-reny de joc (sumava un triomf pel partit amb el retirat Reus). Mirant la classificació, i sobretot la trajectòria dels dos equips, el derbi entre anoiencs i bagencs de dissabte es podia preveure desigual. Però no va ser així. L'equip de les Comes, que en els quatre compromisos com a local no havia estat capaç de fer cap gol, contra el Manresa en va fer tres només en 45 minuts (segona part). A més, en tots els altres partits jugats pel conjunt de l'Anoia havia encaixat com a mínim un gol, i contra els manresans, cap. Aquestes dues circumstàncies van conduir cap al marcador final de 3 a 0.

Andreu Peralta va reconèixer que el seu equip va fer, segurament, la pitjor segona part de la temporada: «És cert, ens ha costat molt. Ells amb pilota generen superioritats i ens han creat molts problemes. Després del seu primer gol, hem buscat l'empat i hem deixat molts espais. De totes formes, res a dir de l'esforç dels jugadors i només ens queda treballar per millorar. La llàstima han estat els dos pals del primer temps». Cal dir que el Manresa, de les quatre derrotes encaixades fins ara, dues han estat contra els dos equips que ocupen les dues darreres places a la classificació, el mateix Igualada (3-0) i el Sants (1-0).

Per a l'Igualada, la victòria davant el Manresa suposa oxigen després d'un inici molt irregular en una categoria en la qual els petits detalls compten molt. El seu entrenador, Moha, va comentar que «si fem bé les coses, podem guanyar a qualsevol, però si les fem malament, també podem perdre com fins ara. Hem d'actuar com a equip i hem de mirar de mantenir la porteria a zero com hem fet contra el Manresa. Així serem competitius en una categoria ens vam guanyar la temporada passada i volem defensar».

Del Manresa, Moha va dir que «és un equip sòlid que té una bona classificació per mèrits propis. A Primera Catalana van fer un agran any i ara mantenen la mateixa idea de joc. És un conjunt al qual costa fer ocasions. Nosaltres hem estat capaços de treure'ls de la zona i hem marcat tres gols, i hem sumat una victòria que ens fa molt contents».

En la propera jornada, el Manresa rebrà el Peralada i l'Igualada visitarà el complicat l'Hospitalet.