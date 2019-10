El procés sembla que serà llarg

Jordi Romeu

«Encara ens hem escapat barat, fins ara, de la lesió de Ferrari. Això podia haver passat abans». El posat de resignació de Pedro Martínez a la sala de premsa després de la dura derrota d'ahir del seu equip contra l'Iberostar Tenerife és el trasllat de l'estat d'ànim de la grada del Congost minuts abans. Se sabia que la plantilla que els manresans han format aquesta temporada no oferia, a priori, tantes garanties com la de la la passada i que caldria passar per un procés d'acoblament de les peces. I la dura realitat es va presentar ahir amb tota la seva cruesa. Un equip amb jerarquia com el canari va mostrar les limitacions dels bagencs, que van ser escombrats en els tres darrers quarts. Lluny d'haver de ser apocalíptics, però, el partit deixa aspectes interessants dels quals aprendre per al futur.

Per començar, el Baxi es va situar de seguida amb un 11-2 favorable gràcies a vuit punts seguits de Pere Tomàs i un triple de Toolson. Amb la ment neta, i sense esforç a les cames, l'equip va entrar bé en el duel. Després ja va ser tot una altra cosa. Quan l'Iberostar va ajustar la defensa i va tapar les fonts d'anotació locals, l'encert es va acabar i abans del primer descans el duel ja estava gairebé igualat. Toolson, que ahir debutava a la lliga, va resoldre el partit contra el Torun, però cal pensar si en podrà afrontar dos cada setmana. Pedro Martínez va confirmar, a la sala de premsa, que no el canviarà per Davis diumenge a Madrid, però en la situació actual potser cal pensar a dosificar-li els esforços.



Problema de base

En la seva intervenció, el tècnic barceloní també va remarcar molts cops que la baixa de Ferrari és determinant i que, unida a la poca resolució a l'hora de fer vàlid el passaport de l'Azerbaidjan de Jordan Davis, la direcció de joc queda coixa. Ahir, l'entrenador va donar deu minuts de partit a Marc Peñarroya. Enhorabona pel debut, però el noi, que havia fet dos entrenaments amb la primera plantilla, va haver d'afrontar una situació per a la qual estarà preparat d'aquí a un temps, no ara.

És cert que no disposar de Davis i Ferrari és un hàndicap important, però també que potser cal una mica d'inventiva des de la banqueta. El desembre passat, contra el mateix rival d'ahir, el Baxi de l'altre Peñarroya va estar a dos tirs lliures errats per Pere Tomàs de forçar la pròrroga a La Laguna, havent marxat Renfroe i Doellman i amb Gintvainis i Sakho lesionats. Potser al principi de temporada no és el moment per llançar la tovallola, com ahir, al tercer quart d'un partit a casa.



Mirar endavant

En el que sí que té raó Pedro Martínez és que cal mirar endavant. Pot semblar que el duel de dimecres contra el Lietkabelis, i ja no diguem el de diumenge a la pista del Madrid, facin més nosa que servei mentre no es recupera gent, però cal aprofitar-los per anar guanyant efectius per a la causa. Ahir, en els segons dels quals va disposar, es va veure que Mitrovic pot ser un bon element, segurament més del gust del tècnic que un intermitent, per utilitzar un eufemisme, Magarity; també cal recuperar les millors versions d'homes com Sakho i no deixar Kravish tan sol a l'interior. La manera de treballar de Pedro Martínez no és a curt termini. En un clínic que va fer a l'estiu a la FUB ho va explicar: es basa en la repetició i a polir de mica en mica els defectes, i això no s'aconsegueix en un mes, ni en dos.

Per això cal que la gent es calmi. Pot xiular, com ahir al Congost, si vol, a la cinquena jornada, però ha de saber en quin lloc, entre els divuit equips de l'ACB, es troba aquesta plantilla i ajudar-la. I començar-ho a fer en el duel de Champions seria la millor manera d'arrencar.