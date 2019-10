Triomf de prestigi de la Piri amb l'Avià

La Pirinaica es va desfer amb claredat de l'Avià en el duel per a la primera posició de la lliga. Els locals van ser molt superiors durant els 90 minuts i encara van poder obtenir una victòria més àmplia, però el poc encert de cara a porteria ho va evitar. Els manresans es van fer amb el control de la pilota ja des del primer instant, mentre que els avianesos esperaven tancats al darrere la seva oportunitat al contraatac. Fruit del domini, la Piri va arribar a l'àrea visitant amb aproximacions perilloses i, just a l'equador del primer temps, va trobar el premi del gol en una rematada de Castaño des del punt de penal. Amb el pas dels minuts, la dinàmica del matx no va variar i els locals van continuar disposant de les millors ocasions de gol, com ara un llançament de falta directa que es va estavellar al pal, però el marcador ja no es va tornar a moure abans del descans. A la represa, la Pirinaica, conscient que l'avantatge era mínim, va saltar a la gespa disposada a encarrilar el matx, i així ho va fer després que Pérez executés a la perfecció un gran contraatac. Per la seva banda, els visitants tan sols va fer treballar la defensa manresana en algunes aproximacions poc perilloses. A més, a falta de 10 minuts per a la conclusió del matx, els visitants es van quedar amb un jugador menys per l'expulsió de Moratonas, de manera que es va esvair qualsevol esperança de remuntada que encara poguessin tenir. Amb aquest resultat, els avianesos perden la condició d'invicte que ja només conserva el Castellnou.