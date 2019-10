El Vilatorrada topa amb un Natació Terrassa que es mostra superior (80-45)

El Club Bàsquet Vilatorrada va encaixar una nova derrota al grup 3 de Primera Catalana, aquesta vegada a la complicada pista del Club Natació Terrassa, que no va tenir problemes per imposar-se per un resultat contundent de 80-45. Els santjoanencs van acusar les baixes d'Arnau Crespo, Roger Solernou i Axel Llull (a més, Oscar Zafra va jugar minvat de condicions).

Els jugadors dirigits per Pep Ferrer no van estar a l'alçada a defensivament davant un equip vallesà que practica un joc intens i ràpid. Els de Sant Joan de Vilator-rada no tenien gaire intensitat en atac i això els impedia aconseguir cistelles ràpides. Tot i això, els bagencs van finalitzar el primer quart amb només cinc punts de desavantatge (15-10). En el segon la tònica va ser pràcticament la mateixa i els locals van ampliar la diferència fins als tretze punts amb els quals es va arribar a la mitja part del partit (38-25).

En la segona meitat, el conjunt visitant va sortir a la pista amb certes possibilitats d'escurçar la diferència i posar la por al cos al rival, però aquest, per mitjà de contra-atacs fàcils, no es va deixar sorprendre i va agafar un marge de dinou punts al final del tercer quart (58-39). Per tant, el duel estava pràcticament sentenciat. Els darrers deu minuts no van tenir gaire història i el CN Terrassa va anar ampliant el marge fins als 35 punts definitius. El proper partit del Vilatorrada serà dissabte que ve, 26 d'octubre, a partir de les vuit del vespre, quan rebrà la visita del Clotet Suzuki Sant Boi, un dels colíders de la taula classificatòria.

Un altre dels equips de les nostres comarques, el Vaillant Asfe de Sant Fruitós de Bages, va veure com la seva visita a la pista del Samà de Vilanova i la Geltrú quedava ajornada. El matx es disputarà el dissabte 7 de desembre a partir de les sis de la tarda.