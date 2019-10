Pluja, fang i vent endureixen l'estrena, a Castelltallat, del Campionat Maqui

arxiu particular

Els corredors de la Cursa de Castelltallat, a punt per a la sortida

Els corredors de la Cursa de Castelltallat, a punt per a la sortida arxiu particular

El mal temps va ser el protagonista de la 9a Cursa de Castelltallat, d'uns 15 km i uns 600 m. 170 corredors/es inscrits anticipada ment estaven cridats al desafiament de la primera de les tres curses del Campionat Maqui del 2019, un circuit que acostuma a agermanar tot un grup de corredors amants de la muntanya i que aquesta vegada van prendre la sortida amb pluja i vent, que van deixar el terreny relliscós. El fang i l'aigua van augmentar el grau de tecnicisme a les baixades i van fer la delícia dels participants.

El guanyador categoria masculina va ser Adrià Giménez Mateo amb un temps de 59'14'' seguit de Ricard Costa amb 59' 44''. En tercera posició va entrar Xavier Espiña amb 1 h 0' 13''. Els participants arribaven a meta en degoteig fins als 146. En noies, la cursa va ser dominada per Anna Freixa amb 1 h 13 '' 46''. En segona posició va entrar Patrícia Duran Soley amb1 h 20' 49'' i va tancar el podi M. Àngels Lozano Curtichs amb 1 h 21' 9''. Tots els corredors i corredores, un cop travessat l'arc de meta, van trobar aixopluc al Restaurant de Castelltallat, on es va fer un esmorzar per a tots els participants.

La pròxima cursa serà el 3 de novembre a la comarca del Berguedà amb el el Trail del Tossals amb un terreny més típic d'alta muntanya com a proposta de la Gent de l'Espunyola. Un puja i baixa de més de 1.000 metres de desnivell i 14 km que fan pujar les pulsacions a qualsevol runner. I l'últim cap de setmana de novembre, el dia 24 de novembre, se celebra la Bell Race. L'equip organitzatiu dona l'opció de dos formats: un de 10 km i un altre de 16 km pels indrets més impressionant i exigents dels entorns de Sallent, amb pujada a un indret únic com és la muntanya de sal de Sallent.

Les inscripcions a les dues curses es poden fer via web a www. campionatmaqui.com. Tenen un preu de 15 euros (cadascuna) i hi entra un obsequi de la prova.