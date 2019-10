Sito Rivera és el nou entrenador per al Manresa FS com a substitut de Manuel Moya

Després d'una llarga trajectòria com a tècnic professional del futbol sala, el mataroní Sito Rivera s'ha compromès a dirigir el Manresa FS en substitució de Manuel Moya, que va ser destituït de la banqueta del club manresà divendres passat. Rivera, que serà presentat dijous, ja havia entrenat el Manresa FS. Va fer-ho la temporada 2004/05 a Divisió de Plata (l'actual Segona Divisió) això, abans de marxar al Polaris Cartagena de la Divisió d'Honor i començar un llarg periple pel futbol sala estatal i internacional de màxim nivell, destacant com a seleccionador de Romania i Hongria i també en clubs del Japó, Itàlia o Romania mateix, entre altres. A Manresa, Sito Rivera es trobarà un equip que ha tingut una arrancada irregular de la temporada, condicionat per la baixa del seu màxim golejador, Carles Corvo, operat del genoll fa unes setmanes. Actualment, els manresans tenen sis punts en una igualadíssima Segona B, categoria que Rivera coneix prou bé doncs la campanya passada va dirigir el CCR Castelldefels, conjunt que va ser-ne el campió. Rivera ha destacat que "m'il·lusiona poder tornar al Manresa FS per compensar el que aquesta entitat em va donar en l'etapa anterior". Dissabte, el Manresa FS rebrà la visita del Cerdanyola al Pujolet.