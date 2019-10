La Marxa Berga-Santpedor viurà diumenge la 35a edició

Un centenar de voluntaris treballaran aquest diumenge perquè prop de mil persones gaudeixin d'una nova matinal d'esport cobrint els més de 50 km que separen Berga i Santpedor. La marxa, que es pot fer en bicicleta o caminant, arriba enguany a la seva 35a edició i està organitzada pel Centre Excursionista 2x2 de Santpedor des que fa més de tres dècades un grup d'amics, amants de la muntanya i l'esport es van decidir engegar-la. Aquesta edició és, per a l'organització, especialment emotiva ja que recorda un dels fundadors d'aquesta marxa, l'Ernest del Rio.

El Centre Excursionista 2x2 ha mantingut l'essència de la prova tal i com es va concebre. I més que una competició, que també ho és, per a la majoria de participants és un ritual anual per gaudir d'un matí del recorregut que separa els dos municipis i que es pot fer a peu (amb un recorregut de 53 kilòmetres) o bé en bicicleta (amb un recorregut de 59 kilòmetres). De fet, l'organització insisteix que es tracta d'una marxa participativa on cadascú competeix amb ell mateix. La marxa arranca al pavelló municipal d'esports de Berga. Els caminants ho fan de 7 a 2/4 de 8 del matí i els ciclistes de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del matí. El recorregut que se segueix és direcció a Casserres, Viver i Serrateix, Sant Cugat del Racó, Les Vilaredes, Castellnou de Bages i Santpedor. Els ciclistes també passen per Avià i els caminants pels Molins de Casserres.

En aquesta edició i seguint les iniciatives mediambientals dels darrers anys, els organitzadors accepten la participació de les e-bikes. Durant el recorregut hi haurà cinc punts d'avituallament atesos pels voluntaris del 2x2.

Per animar les inscripcions, el Centre Excursionista 2x2 ja fa anys que empeny una iniciativa que deixa Santpedor ple de bicicletes que anuncien la proximitat de la cursa en els llocs més inversemblants. Així, els fanals als diferents accessos del poble tenen penjades bicicletes i el Timbaler del Bruc també té una bicicleta a la plaça Gran de Santpedor.

A banda d'apuntar-se a través del web de l'entitat: www.bergasantpedor.cat, també es pot fer a algun dels centres col·laboradors. L'organització creu que enguany s'arribarà al miler de participants, si bé la major part de les inscripcions es fan fins a darrera hora.