Caramel enverinat per al Barça en la seva visita avui al camp de l'Slavia de Praga

Sembla una visita fàcil però el Barça haurà de patir de valent per endur-se els tres punts de Praga cap a casa. Avui (21 hores) els blaugrana poden deixar gairebé certificada la seva classificació als vuitens de final de la Lliga de Campions, però hauran de passar abans per un gran camí d'obstacles txec: l'Slavia de Praga.

És la primera vegada que s'enfronten en un partit europeu i el Barça ho fa en un bon moment, amb el trident Messi, Suárez i Griezmann en forma i amb Dembélé que torna a la convocatòria blaugrana després de la sanció de dos partits, que haurà d'acabar de complir d'aquí a dues setmanes.

No obstant això, no seria la primera vegada que l'Slavia sorprèn un dels grans equips d'Europa, ja que va empatar a domicili (1-1) contra l'Inter de Conte, que està mostrant un gran nivell a la lliga italiana, on és segon a un sol punt de la potent Juventus. El seu joc físic pot perjudicar moltíssim els de Valverde, que ja s'han vist superats per equips amb aquest estil més d'una vegada, tot i que tenien molt més nivell individual que el conjunt txec. L'objectiu dels blaugrana és anul·lar Tomas Soucek, motor d'un Slavia que ja va donar la sorpresa la temporada passada en superar en vuitens de final de l'Europa League el Sevilla, màxim guanyador de la segona competició continental. Els de Trpi?ovský van caure als quarts contra el campió, el Chelsea.



Umtiti torna a lesionar-se

Després del gran partit que va fer dissabte passat a Eibar, semblava que Samuel Umtiti es recuperava a poc a poc del gran cúmul de problemes físics que arrossega des de fa dos anys i tornava a agafar la forma. Però ahir es va confirmar que el seu malson amb les lesions no ha acabat ni té pas la intenció de fer-ho. El central francès va caure d'una altra convocatòria a causa d'unes molèsties al genoll esquerre que li van aparèixer després de rebre un cop durant l'entrenament.

En la roda de premsa d'ahir prèvia al partit d'avui, Ernesto Valverde va advertir què no serà un partit gens fàcil. «Ho van demostrar l'any passat contra el Sevilla i han continuat amb aquesta bona ratxa en els dos primers partits de Champions d'aquest any». Ara mateix, el conjunt txec és líder de la seva lliga a sis punts de diferència del segon, el Viktoria Plzen.

D'altra banda, l'entrenador del FC Barcelona va tornar a afirmar que ell hauria jugat el clàssic aquesta setmana. «Se m'escapa el motiu pel qual no fer-ho. Diumenge passat es va disputar l'Espanyol-Vila-real però en canvi s'ajorna el d'una setmana després, crec que hauríem de confiar més que no passarà res», va assegurar el tècnic blaugrana.

Ahir també va parlar el central francès Clément Lenglet, que va reconèixer que es troba en un «gran moment de forma» però creu que encara té marge per millorar, als 24 anys.

L'exjugador del Sevilla també va aprofitar per lloar el seu company de selecció, el davanter Antoine Griezmann, i considera que «no es pot reprovar res a Griezmann, ja es va veure a Eibar».