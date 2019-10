Un tast de Champions per aixecar la moral

Vint anys després de la darrera visita d'un equip lituà al pavelló del Nou Congost, avui es repetirà un duel contra un representant d'un dels països amb una dels tradicions de basquetbol més importants al continent. Avui l'adversari serà el Lietkabelis, i el 1998 va ser un històric Zalgiris en una Eurolliga que va acabar guanyant. Per cert, el resultat a la pista manresana va ser de 78-80.

El partit d'avui d'arriba en un moment de transició i també de certa inquietud al Congost. Amb la clara derrota per 61-81 davant de l'Iberostar, l'equip de Pedro Martínez ha perdut els 4 darrers partits a la lliga ACB i diumenge visitarà el Reial Madrid. Després venen tres jornades que poden ser clau per aixecar el vol i evitar caure en els últims lloc: el RETAbet Bilbao vindrà al Congost, es visitarà el Fuenlabrada i vindrà al Bages el Monbus Obradoiro.

De moment, avui toca Europa i la Champions, en la qual l'equip del Baxi es va poder estrenar amb una treballada victòria davant del Torun polonès (85-81), en bona part gràcies al canell de Ryan Toolson en els darrers minuts.

La lesió de Ferrari, que es va recuperant però continua encara de baixa (com Sima), va suposar el primer cop dur per a la línia de flotació del Baxi. L'altre ha estat l'afer del passaport d'Azerbaidjan no acceptat a Jordan Davis, que ha apartat el jugador de la lliga i que l'ha descentrat. Ahir, en la roda de premsa prèvia al partit, el tècnic Pedro Martínez va admetre que, d'aquí a uns dies, caldrà decidir el futur de Davis, que podria passar per la seva desvinculació: «No sé quan, quin serà el dia límit, però el normal és que si no s'arregla el tema, prenguem una decisió».

Sobre el Lietkabelis, Martínez opina que «clarament per a mi és superior al Torun. Va perdre per només un punt en la seva visita a la pista del Sàsser. Tenen un home que coneixem bé com és Zeljko Sakic, que marca molt el seu joc d'atac, l'he vist en bona forma. A més, disposen d'un base americà molt generador, que els marca el ritme. I tenen un pivot americà rookie amb molta energia, Femi Olujobi». En la línia exterior, els lituans disposen de dos homes nacionals de qualitat com Dimsa i Lipkevicius, a més de l'ala serbi Stefan Sinovec.