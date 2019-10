Tres infantils de l'AE Sallent seran al Mundial de futsal

| Arxiu particular

Selecció catalana infantil de futsal | Arxiu particular

El porter Joel Grau i els ales Ismael Abbadi i Yassir Abbadi, de l'AE Sallent, han estat convocats per jugar el Campionat del Món sub-13 de l'Associació Mundial de Futsal que es celebrarà a, pavelló olímpic de Reus del 28 d'octubre al 3 de novembre. Formaran part de la selecció catalana conjuntament amb Rocco De Ponte, Biel López i Aleiz Asensio (La Garriga), Gerard Prat i Guillermo Segura (Centelles), Hugo Virgil (Corbera), Dario González i Iván González (Unió Llagostense), a les ordres d'Ammar Mohadr, recolzat pel segon entrenador, Álex Villaplana, Xavier Cerdà com a delegat i Gerard Fermín com a preparador físic i Nil Jodar de fisioterapeuta.

L'equip va fer el cap de setmana passat les darreres sessions preparatòries, que van incloure un partit amistós contra el cadet del Centelles, davant el que va empatar (3-3). El pla de treball per als propers dies inclou un altre partit amistós, el divendres dia 25 (15.30 hores) contra el Bolton anglès al pavelló de La Bàscula de Barcelona.

El Campionat del Món de Reus el jugaran dotze seleccions infantils. Catalunya ha estat enquadrat al grup C amb Sud-Àfrica, França i Austràlia. A la primera fase de competició, els jugadors catalans tindran el primer partit dilluns contra França (17 h); seguiran el dimarts davant Sud-Àfrica (17 h) i dimecres contra Austràlia (17 h).

En el grup A hi competiran Argentina, Brasil, Itàlia i Índia; en el B, Paraguai, Colòmbia, Suïssa i Regne Unit. Entraran a quarts de fins els dos primers classificats de cada grup i els dos millors tercers. La final està programada pel dia 3 de novembre a les 18 h després de l'enfrontament pel tercer lloc.