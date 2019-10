LA CRÒNICA

Molt patiment. Massa. El Barça té set punts en aquesta Lliga de Campions i no sap ben bé com. Si Ter Stegen li va salvar un empat a Dortmund i una bona segona part, tres contra l'Inter, ahir una combinació de les parades del porter alemany, la sort i el desencert de l'Slavia va aportar-ne tres més. Els blaugrana van guanyar i segurament en la repetició de les millors jugades sortiran moltes ocasions catalanes, però va perdre el control. A Europa, Busquets cada dia està més superat en la seva posició de mig centre i segurament s'imposa un doble pivot. De tota manera, el triomf de l'Inter sobre el Borussia Dortmund deixa mitja classificació feta. Tornar a guanyar l'Slavia d'aquí a dues setmanes provocaria que només un desastre evités l'accés a vuitens.

Valverde va repetir la fórmula que tan bon resultat li va donar a Eibar, amb les entrades de Piqué i Semedo en els llocs d'Umtiti i Sergi Roberto. I les coses no podien començar millor per al seu equip. En el primer intent de l'Slavia per treure la pilota jugada, a Sevcik no se li va acudir cap altra cosa que regalar-la a Messi. Aquest va combinar amb Arthur i, tot sol, amb una defensa mal col·locada, va inaugurar el marcador.

Aquest inici tan decebedor va deixar tocat uns minuts l'Slavia, que, de tota manera, no va deixar el llibret de sortir amb la pilota jugada, però amb poca precisió. El Barça controlava la pilota, però sense profunditat, i quan els txecs es van haver recuperat, un quart d'hora després, van lligar una combinació en què Zeleny va intentar enxampar Ter Stegen a cama canviada, però el porter alemany va reaccionar amb el peu en una intervenció felina.

El Barça va entendre el missatge i va pressionar més fort. Va buscar Semedo, que era el jugador que sempre quedava lliure, i per la banda del portuguès van arribar primer una centrada fluixa i després una passada a Suárez qui, amb tot a favor, va disparar alt.



En la corda fluixa

El partit estava en aquella situació en què si el Barça trencava la defensa local, es quedava sol davant de Kolar, però també en què les arribades de l'Slavia portaven molt perill. Va haver de ser Ter Stegen qui va intervenir en dues accions seguides, primer amb un xut de Masopust i, sobretot, amb una rematada d'Olayinka en què va enviar a córner en una gran intervenció.

Nou avís i el Barça, com si fos un acordió, es va estirar. Primer, Suárez va errar una acció calcada a l'anterior i, després, en una contra claríssima, ni ell, ni Messi, ni Griezmann van poder rematar. Va ser De Jong qui ho va fer, però Kolar va refusar. Una errada de Piqué i un xut de Masopust a fora van tancar una primera part tàcticament molt rica que ho deixava tot obert.



Un patiment constant

La segona part va començar de la pitjor manera. Es veia venir que les combinacions txeques feien mal i una entre Masopust i Boril va acabar amb rematada del lateral que no van poder tancar ni Jordi Alba ni Ter Stegen.

L'Slavia va prendre's uns minuts de respir i ho va pagar amb una dosi de mala sort. Una falta lateral la va llançar Messi, la va rematar com va poder Suárez i Olayinka es va anotar en pròpia porta el gol que ja seria decisiu.

El Barça podia tornar a gestionar l'avantatge, però no ho va fer amb calma. Valverde va introduir al camp Dembélé per aprofitar els contracops, però el francès va estar dubitatiu. De tota manera, les ocasions de Messi i, sobretot, de Suárez, van sovintejar. L'argentí va errar una rematada gairebé a porta buida i l'uruguaià, un xut creuat amb tot a favor.

I l'Slavia s'ho va creure. Va seguir amb ritme de pressió de creuer i va tancar el Barça a l'àrea. Van ser llavors Piqué i Lenglet, tot i que el primer va cometre moltes errades, els que es van multiplicar per allunyar pilotes com podia. En una contra, Messi no va poder connectar amb Suárez en el que hauria estat la sentència i, en el tram final, tot i tenir el múscul de Vidal i Rakitic al camp, el Barça va ser atropellat. Per sort, no en va sortir malferit, Husbauer va enviar el darrer xut a fora i va donar per acabat el patiment.