Martínez: «Hem mostrat mentalitat per sobreposar-nos als problemes»

Pedro Martínez es mostrava, després del partit, satisfet per com havia respost el seu equip: «Sí, és evident que hem demostrat una bona mentalitat davant totes les dificultats i problemes, inclosos el de les lesions». En aquest sentit, sobre la baixa del jove base Marc Peñarroya, que va haver de deixar el partit per una lesió al peu esquerre, Martínez va comentar que no sembla que sigui només un simple esquinç del turmell, «no, per desgràcia sembla que és una lesió greu». Amb la baixa de Ferrari, el base titular, el tècnic va tornar a recordar que, «fins que no torni, sense ell estem fotuts».

L'entrenador del Baxi va lloar la tasca de jugadors com «Kravish i Magarity, que han estat sòlids en tota la nit, però en general l'equip ha respost a molt bon nivell. Per a nosaltres el suport del públic és vital, guanyar aquest partit a fora hauria estat complicat».

Preguntat per la tasca de Jordan Davis, Pedro Martínez va explicar que «la seva situació sabem que és molt complicada, no és gens còmoda per a ell. Nosaltres fem tot el possible per ajudar-lo però li està costant portar-la».

D'altra banda, Kravish va manifestar que «estic orgullós del treball de l'equip. És cert que he tingut alguns lapsus però, en el dar-rer quart, ens hem ajustat al que volia l'entrenador i hem sabut guanyar un partit difícil».

El Baxi juga diumenge al matí a la pista del Madrid i dimarts ho fa a Estrasburg, en la Champions.