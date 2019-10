Coma es presenta com l'escuder d'Alonso

L'equip Toyota Gazoo, un dels principals favorits a endur-se el primer Dakar que es correrà íntegrament en el continent asiàtic, va presentar ahir les quatre bales que utilitzarà el gener a Aràbia Saudita. Com ja se sabia des de setmanes enrere, el cinc vegades gua-nyador de la prova en motos, l'avianès Marc Coma, serà el copilot del dos cops campió del món de Fórmula 1 Fernando Alonso, en l'estrena de l'asturià per la sorra del desert. Coma, que en la roda de premsa d'ahir es va mostrar molt il·lusionat amb el projecte, també s'estrena en aquesta nova faceta i farà tot el possible per ensenyar alguns dels secrets de la cursa al pilot d'Oviedo.



Tots els papers

En declaracions al diari As, Coma va explicar, després de la presentació, que «gairebé he fet totes les funcions que es poden fer al Dakar: pilot de motos, director esportiu i, ara, copilot. Aquest és un projecte especial, amb Toyota a darrere, i és molt atractiu. El meu objectiu no era ser copilot, però veient aquest projecte i que puc ajudar molt Fernando, aquí som, motivats i contents».

Respecte de la seva relació amb el pilot asturià, «no el coneixia personalment i m'he trobat una persona amb la qual estic còmode. Ens respectem moltíssim i podem construir un projecte sòlid. Era difícil pensar que Fernando pogués acabar corrent el Dakar, i no ho vaig dubtar com a aficionat al motor que soc».

Sobre el canvi que per a l'expilot de McLaren suposarà competir al Dakar, «si alguna cosa ha fet bé la cursa és atraure pilots d'altres especialitats. Que ell hagi caigut en aquesta seducció és important per a tothom. Soc aquí per ajudar-lo a créixer com més de pressa millor en aquesta disciplina. Ja havia parlat amb Toyota d'altres projectes i em van plantejar si em podia encaixar aquesta possibilitat. Feia altres funcions a KTM [director general de la marca austríaca] i els vull agrair molt que ho hagin possibilitat».

Respecte de la seva entesa amb Alonso, Coma va explicar que «m'agrada molt la seva manera de treballar. Ve d'un món en el qual tot és precisió i anàlisi. Ara ens trobem en un altre que és més d'improvisació. Ell aporta una professionalitat molt estricta i jo, que vinc de l'altre costat, hi afegeixo aquesta improvisació. Crec que és una bona combinació».



L'acompanyament ideal

D'altra banda, Alonso va admetre que «em preocupava tenir algú al costat parlant mentre conduïa, però aviat t'adones que necessites ajut, algú que et digui on anar i on són els perills. Especialment per a mi, que no tinc experiència. Volia algú de l'experiència de Marc. Crec que tinc el copilot perfecte». L'asturià va afegir que «és el repte més dur de la meva carrera i ho estic aprenent tot des de zero. Estem en la millor posició per ser optimistes».