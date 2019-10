La millor natació serà diumenge a Manresa amb el Trofeu Serra Santamans

Arriba diumenge a Manresa una nova edició del Trofeu Fèlix Serra Santamans, la 63a, patrocinat per la Fundació Jesús Serra, la qual cosa significa una immillorable oportunitat per tots aquells aficionats a la natació o l'esport en general per a gaudir de la presència d'algunes de les figures estatals d'aquest esport. Es celebrarà en dues jornades, matí a les 9.30 h i tarda a les 16.30 h, amb totes les proves contra rellotge, amb un programa ampli que només deixa fora els 1.500 metres lliures.

En aquesta prova del circuit català de trofeus han confirmat la participació nedadors de 21 clubs. En el lliure masculí, Alberto Lozano del CE Mediterrani i Jean Marc Délices, del Canet 66, son favorits en els 50 metres; Kyllian Brenon, Canet 66, sembla que pot ser dominador en l'hectòmetre i el doble hectòmetre, distancia en la que el manresà Arnau Rovira, de nou a les files del CN Minorisa, sembla pot posar-li car el triomf. El millor temps en els 400 és precisament per a l'Arnau Rovira, mentre en els 800, la prova més llarga de les que es nedaran, són Albert Escrits i Raúl Santiago ambdós del CN Sant Andreu presenten registres per sota els 8 minuts. En el mateix estil les santandreuenques Lidón Muñoz i Marta González son les favorites per arribar les primeres en els 50 i 100, mentre la seva companya de club Africa Zamorano es la que te més opcions en els 200 metres. Les distàncies més llargues sembla coincideixen amb Marina Castro (CN Barcelona) com a la candidata millor situada.

Esquena, braça i papallona

En esquena , Alejandro Calderón, CE Mediterrani, es qui te més números en els 50 i 100 metres, mentre el francès Simon Brefuel parteix com a dominador en els 200 metres. Les dones tenen un duel amb deix manresà en els 50 metres , doncs, a la favorita Lidón Muñoz del CN Sant Andreu si afegeix la manresana Mireia Pradell a les files del CN Barcelona; Pauline Mathie del Canet i66 i Cristina Garcia del CN Terrassa son les millors situades en els 100 i 200.

En braça, tres noms per tres distàncies, David Benítez (CN Terrassa), Mario Navea (CN Sant Andreu) i Joan Ballester Puig, CE Mediterrani, mentre que en la categoria femenina , Laura Díaz, CN Sabadell, pot dominar l'especialitat La espectacularitat de la papallona oferirà la pugna entre dos experts, Alberto Lozano del CE Mediterrani i Arthur Cachot del Canet 66, mentre Lidón Muñoz (CN Sant Andreu), Lidia Huete (CN Olot) i Aida López (CN Terrassa), seran les que miraran d'imposar la seva tècnica i potencia. Per finalitzar, la lluita per ser els nedadors més complets, nedant les proves dels quatre estils son Francho Artel (CE Mediterrani) Joan Lluís Pons , CN Sant Andreu i Arnau Rovira (CN Minorisa), els millors registres i la pluridisciplinar Lidón Muñoz, la seva companya de club Júlia Pujadas i Marta San José del CE Mediterrani las destinades a proclamar se com a les millors.