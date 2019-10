Sito Rivera: «M'agradaria ser el tècnic de l'ascens a Segona del Manresa FS»

«En japonès, la paraula ikigai defineix 'la realització personal a través de la dedicació a allò que realment et satisfà'. El Manresa FS em va permetre, als 48 anys, convertir-me en entrenador professional. Em sento en deute amb el club. En aquesta segona etapa, espero tornar-li el que em va donar». Sito Rivera va iniciar amb aquesta reflexió la roda de premsa de presentació del mataroní com a nou inquilí de la banqueta del Manresa FS, quasi quinze anys després de tancar la primera.

L'agraïment mutu per aquella breu però fructífera vinculació, el convenciment que es pot revertir el mal inici de temporada i la revelació que podem trobar-nos a l'inici d'una relació que vagi més enllà d'un curs esportiu van ser els fils conductors del primer contacte amb els mitjans de Sito Rivera.

Pere Joan Pusó, president del Manresa FS, va obrir l'acte rememorant que «la primera estada al club de Sito Rivera va ser més curta del que hauríem volgut, però des de l'entitat considerem que el mataroní és el tècnic que en un període més breu hi ha deixat més petjada». «No només va dirigir el primer equip amb encert a la Divisió de Plata. Va orientar la junta per estructurar l'incipient futbol sala base, amb el coordinador Miquel Bonilla. Va ser un moment clau per definir la realitat actual del Manresa FS», va detallar Pusó.

Sito Rivera va entrenar el Manresa FS durant la primera meitat de la temporada 2004-05. El 24 de gener del 2005, amb el vistiplau del degà, va fitxar pel Polaris World Cartagena, equip capdavanter de la màxima categoria estatal.



Eines per recuperar la confiança

La diagnosi sobre la situació de l'equip de l'exseleccionador de Romania i d'Hongria és que «la pèrdua del referent golejador, Carles Corvo, ha generat manca de confiança en els altres jugadors. El Manresa FS juga amb por a l'errada». Sito Rivera va recordar que «la base de l'equip és la del subcampió de lliga», i va assenyalar que, «en la situació actual, l'equip ha de ser pràctic i adquirir consistència defensiva per assolir bons resultats. És una tasca que necessita un mes de treball. Som a temps de classificar-nos entre els quatre primers i jugar el play-off d'ascens», va sentenciar.

Finalment, Rivera no va descartar la seva continuïtat al club més enllà del juny. «Realment, m'agradaria ser el tècnic de l'ascens a Segona Divisió del Manresa FS», va reblar el mataroní.