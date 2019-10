ARXIU PARTICULAR

Carla Font, Andrea Carmona i Lorena Medina, gimnastes del club Egiba manresà ARXIU PARTICULAR

L'Egiba portarà el pes de l'equip de Catalunya que prendrà part, aquest cap de setmana, al trofeu Rose Bowl, una competició molt prestigiosa que té lloc a Londres. Les tres gimnastes del club de la capital del Bages formen part de la selecció catalana després de fer diferents controls de preparació. L'equip es completa amb dues de les gimnastes que s'entrenen al CAR de Sant Cugat del Vallès, Berta Pujades i Clàudia Villalba.

El Rose Bowl és la competició de gimnàstica més antiga de totes les que es disputen al Regne Unit, amb 39 edicions consecutives ja celebrades. Al llarg de les darreres dècades ha pogut tenir la presència d'equips procedents d'arreu del món i la participació de gimnastes de primer nivell.

L'Egiba es troba actualment en un moment molt dolç, i disposa de gimnastes internacionals que aspiren a participar als propers Jocs Olímpics de Tòquio, tant en la categoria femenina com en la masculina, atès que els dos equips espanyols s'han classificat per ser a la competició del 2020.

Les tres gimnastes que seran a Londres aquest cap de setmana són de l'equip de treball que té la federació estatal de gimnàstica. Andrea Carmona és de Fonollosa i Lorena Medina i Carla Font són gironellenques. Font, que va ser al darrer campionat d'Espanya or en salt, va ser preseleccionada per participar en el mundial que es va celebrar a Stuttgart i on l'equip va assolir el bitllet olímpic.

El que sí que va ser present i va competir a la ciutat alemanya va ser Thierno Boubacar Diallo, que manté força possibilitats de ser a Tòquio l'any vinent. El gimnasta de l'Egiba, de 18 anys, ja ha estat en competicions de primer nivell amb Espanya.