Un tetris per trencar la closca del Baxi

El Baxi Manresa inicia avui una minigira que el durà a Madrid i Estrasburg sense tornar a casa, entre un destí i l'altre. Demà, els homes de Pedro Martínez s'enfronten al campió de lliga, el Reial Madrid, i dimarts disputen el primer partit a fora de casa de la Lliga de Campions a una de les capitals de les institucions europees. Els bagencs hauran de marxar amb la previsió de quins jugadors podran afrontar un partit i quins l'altre. Les diferents normatives de les dues competicions provoquen, per exemple, que demà no sigui entre els dotze triats Jordan Davis i que, en canvi, dimarts no pugui actuar Luka Mitrovic i algun altre home de la primera plantilla. Una situació que obliga els responsables tècnics a convertir-se en especialistes en trencaclosques o en tetris per formar convocatòries competitives i que compleixin les diverses legalitats.



Dues normatives

Així, a la Lliga Endesa el principal escull és la limitació d'extracomunitaris. Són els jugadors que no són ni europeus, ni formats a l'Estat espanyol, ni pertanyen a cap país que hagi signat amb la Unió Europea el tractat del Cotonou. Es tracta de 78 estats, sobretot africans, del Carib i de les illes del Pacífic, que van firmar l'any 2000 un acord comercial i d'ajut pel qual els seus ciutadans són considerats comunitaris, laboralment parlant, a Espanya. El Baxi en té tres que són nord-americans: Ryan Toolson, David Kravish i Jordan Davis. Aquest darrer té passaport de l'Azerbaidjan i hauria d'actuar com a comunitari, però el Consejo Superior de Deportes no valida el document i, per tant, Pedro Martínez el descarta per a aquesta competició. Per això Davis no jugarà demà a Madrid.

Pel que fa a la Lliga de Campions, el problema no és el dels extracomunitaris, sinó el dels jugadors de formació i els canvis que es poden fer a la plantilla. Segons la normativa del torneig de la FIBA, el Baxi ha de tenir a la llista de presentats a cada partit cinc jugadors de formació. A la primera plantilla hi són (veure gràfic), però en les darreres setmanes es troba de baixa Yankuba Sima, que ha estat rellevat per un europeu, Luka Mitrovic.

Per aquest motiu, per exemple, en el partit de dimecres passat contra el Lietkabelis el serbi va haver de ser descartat i, en el seu lloc, va entrar Marc Peñarroya. Calien cinc jugadors de formació. Dimarts, a Estrasburg, el serbi es tornarà a quedar fora de joc perquè seguiran fent falta aquests cinc elements de casa i només hi haurà lloc per a set basquetbolistes més. A més, en aquest cas hi haurà un altre problema si Ferrari, lesionat al darrer mes, torna a la convocatòria. Hi haurà sis llocs per a set homes (Toolson, Davis, Magarity, Báez, Vaulet, Dulkys i Kravish), amb la qual cosa caldrà descartar una altra peça. Ahir, en roda de premsa, Pedro Martínez no ho va aclarir, però podria ser que David Òrrit fos a la llista d'Estrasburg i possiblement també a la de Madrid, davant de la falta de bases en la competició domèstica, agreujada per la lesió que va tenir Marc Peñarroya.



La limitació de canvis

Un altre dels problemes que es troba el Manresa a Europa són els canvis de jugadors. La normativa diu que només se'n poden fer quatre des del moment en què va començar la fase de grups fins al final. El Baxi ja n'ha gastat un, amb l'entrada de Peñarroya la setmana passada, i en pot haver de fer servir un altre si es fitxa un jugador en el lloc de Davis, en cas que no es resolgui el tema del passaport de l'escorta de Las Vegas. Per tant, haurà de racionar molt les variacions de la plantilla a Europa, ja que encara li quedaran onze partits després del de dimarts.

A l'ACB, aquest problema no és tan greu. Els clubs van determinar que es podien fer 22 variacions durant les 34 jornades de la lliga regular. A més, no compten els que es facin derivats de les lesions llargues. Aquesta normativa es va imposar per facilitar les rotacions, precisament, als equips que tenen un desgast superior per participar en competició europea.

D'aquesta manera, emprendrà un viatge de cinc dies una expedició formada per unes peces que els tècnics hauran d'anar encaixant convenientment. Un maldecap suplementari que Pedro Martínez va demanar ahir que s'acabi aviat per tal de poder tenir «una plantilla estable» als dos tornejos d'aquí a poc.