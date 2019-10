Bottas queda tercer a Iztacalco i retarda la consecució del sisè títol del victoriós Hamilton

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) ha guanyat aquest diumenge el Gran Premi de Mèxic, divuitena cita del Campionat del Món de Fórmula 1, encara que el finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) ha finalitzat en la tercera posició i ha retardat així la consecució del sisè títol per al seu company.

Per part seva, l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) va concloure tretzè sobre el Autódromo Germans Rodríguez, on sortia setè d'una graella victorejada pel públic. Els prolegòmens, amb interpretació inclosa de l'himne nacional, van estar assaonats per gent emmascarada, Catrinas i multitud de disfresses relacionades amb l'imminent Dia de Morts.