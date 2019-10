El debut de Sito Rivera al Manresa FS acaba amb derrota a falta de 5 segons

Tot i això, el FC Cerdanyola, catorzè classificat amb només 4 punts, no es va enfonsar i utilitzant la mateixa tàctica, en va tenir prou amb deu segons per situar el fatídic 3 a 4 a l'electrònic. El seu autor, Álex, es va redimir així del gol en pròpia porteria que havia tingut la dissort de protagonitzar.

El Manresa FS va competir per puntuar fins al darrer alè, però és evident que un entrenament a les ordres de Sito Rivera no és suficient per retornar la confiança als blanc-i-vermells. Els manresans es van avançar al minut 3 gràcies a un gol d'Asis Boukhress, tot i que eren els vallesans qui generaven més ocasions. El tanca Gordillo va establir l'empat que reflectia el marcador al descans. A la represa, la iniciativa en el joc va correspondre a un ambiciós Cerdanyola.